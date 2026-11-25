காவிரி விவகாரத்தில் தவெக அரசு ஏனோதானோ என்று செயல்படுகிறது - திமுக முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் கடும் விமர்சனம்
"காவிரி விவகாரத்தில் வழக்கின் தன்மை, அதன் ஆழம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் முழுமையாகப் புரிந்து கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய அமைச்சர் இருக்க வேண்டும். ஆனால், இதுகுறித்த போதிய புரிதல் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை"
Published : November 25, 2026 at 10:35 AM IST
வேலூர்: காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு ஏனோதானோ என்று செயல்படுவதாக, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
திமுக பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் நீர்வளத்துறை அமைச்சருமான துரைமுருகன், வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த இரண்டு மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டும், தமிழக அரசு தொடர்ந்து மௌனம் காத்து வருவது குறித்துக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
இதற்குப் பதிலளித்த துரைமுருகன், "காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு ஏனோதானோ என்று நினைத்துச் செயல்படுகிறது. இது லட்சக்கணக்கான மக்களின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சனை. தஞ்சை மாவட்டத்தில் சம்பா, குறுவை என அனைத்து விவசாயமும் பாதிக்கப்பட்டு, விவசாயிகள் கடனாளிகளாகக் கண்ணீர் வடிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
"காவிரி விவகாரத்தில் அரசுக்கு புரிதல் இல்லை"
காவிரி விவகாரத்தின் வரலாறு, வழக்கின் தன்மை, அதன் ஆழம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் முழுமையாகப் புரிந்து கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய அமைச்சர் இருக்க வேண்டும். ஆனால், இதுகுறித்த போதிய புரிதல் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.
தண்ணீர் திறப்பது என்பது தற்போது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது. தஞ்சையில் காய்ந்து போன விவசாய நிலங்களைப் பார்க்கும் தைரியமாவது சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களுக்கு இருக்கிறதா? திறக்க வேண்டிய நேரத்தில் தண்ணீரைத் திறக்காததாலும், திறக்கக் கூடாத நேரத்தில் திறந்ததாலும் இரு தரப்பிலும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அரசு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும். அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தியும், அதனைச் செய்ய மறுக்கிறார்கள்" எனக் குற்றம்சாட்டினார்.
"கொளத்தூரில் மீண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியா?"
கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அத்தொகுதியில் மீண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளதா எனக் கேட்கப்பட்டது. இதற்குப் பதிலளித்த துரைமுருகன், மு.க.ஸ்டாலினிடமே இதுகுறித்துக் கேட்க வேண்டும். அவர்தான் கட்சியின் தலைவர். இதுகுறித்து கட்சியினர் ஒன்றுகூடி முடிவெடுக்க வேண்டிய விவகாரம் எனத் தெரிவித்தார்.