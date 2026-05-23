10 வயது சிறுமி கொலை: கோவையில் டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் விசாரணை

குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெறும் பகுதியை கண்டறிந்து அந்த பகுதியில் போலீசார் அடிக்கடி ரோந்து பணியை மேற்கொள்ள வேண்டுமென தமிழக டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சிறுமி கொலை நடந்த இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்த டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 23, 2026 at 3:50 PM IST

கோயம்புத்தூர்: சூலூர் அருகே 10 வயது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை அடுத்து, அங்கு விரைந்த தமிழக டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நேரில் விசாரணை நடத்தினார்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சூலூர் அருகே ஒரு கிராமத்தில் நேற்று முன்தினம் (மே 21) கடைக்கு சென்ற 10 வயது சிறுமி வீட்டிற்கு திரும்பி வரவில்லை. அதனால் பதற்றமடைந்த அவரது பெற்றோர் அக்கம்பக்கத்தில் தேடியுள்ளனர். அப்போது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவர், சிறுமியை கடத்தி சென்றதாக கூறப்பட்டது.

அதனால், பதற்றமடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர் உடனடியாக சூலூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அதனடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். இதற்கிடையே, மாயமான சிறுமி நேற்று மாலை உடலில் காயங்களுடன் கண்ணம்பாளையம் குளக்கரை அருகே முட்புதரில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.

கைது செய்யப்பட்ட கார்த்தி மற்றும் மோகன் ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, உயிரிழந்த சிறுமிக்கு நீதி கேட்டு அவரது உறவினர்களும், பெற்றோரும் சூலூர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர். அப்பகுதியில் 8 மணி நேர நேரத்திற்கு மேலாக இந்த போராட்டம் நீடித்ததால், வாகனங்கள் அனைத்தும் மாற்றுப்பாதையில் திருப்பி விடப்பட்டன.

இதற்கிடையே, போலீசாரின் விசாரணையில் அதே பகுதியை சேர்ந்த கார்த்திக் என்பவர் தான் சிறுமியை கடத்தி, கொலை செய்தார் என்பது தெரிய வந்தது. சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையிலும், கைதான கார்த்திக் கொடுத்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையிலும் அவர் கைது செய்யப்பட்டார். மேலும், அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த மோகன்ராஜ் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சம்பவ இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்த டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், சம்பவத்தின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் கோவை விரைந்தார். மாணவி கொலை செய்யப்பட்ட குளக்கரை பகுதியில் டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் மற்றும் ஏடிஜிபி மகேஸ்வர் தயாள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

தொடர்ந்து, சூலூர் காவல் நிலையத்தில் மேற்கு மண்டல காவல் துறை ஐஜி ரம்யா பாரதி, டிஐஜி சாமிநாதன், கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன்குமார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் டிஜிபி ஆலோசனை நடத்தினார்.

மேலும், சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் காவல் ரோந்து பணியை அதிகரிக்கவும், குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெறும் பகுதியை கண்டறிந்து அந்த பகுதியில் போலீசார் அடிக்கடி ரோந்து பணியை மேற்கொள்ளவும் அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

