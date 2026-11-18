தமிழக காவல்துறையில் இ-சிஎஸ்ஆர் வசதி அறிமுகம்; டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் பேட்டி
இந்த ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் மொத்தம் 1306 கொலைச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் 1421 கொலைச் சம்பவங்கள் பதிவாகியிருந்தன.
Published : November 18, 2026 at 11:08 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் பொதுமக்கள் காவல் நிலையங்களுக்கு நேரில் செல்லாமலேயே இணையதளம் வாயிலாக புகார் அளித்து அதற்கான ஒப்புதல் ரசீதான மின்னணு சமூக சேவைப் பதிவேட்டை (e-CSR) பெற்றுக்கொள்ளும் புதிய வசதியை தமிழக காவல்துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
தமிழக காவல்துறையில் பொதுமக்கள் புகார் அளிப்பதை எளிமைப்படுத்தும் வகையில் ஏற்கெனவே காவல்துறை இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் புகார் அளிக்கும் வசதி நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது. ஆனால் அந்தப் புகாருக்கான சமூக சேவைப் பதிவேடான CSR ரசீதைப் பெறுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்துக்கு நேரில் செல்ல வேண்டிய நிலை இருந்தது. இதனால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களைத் தவிர்க்கும் வகையில் தற்போது மின்னணு சமூக சேவைப் பதிவேடு (Electronic Community Service Register – e-CSR) வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனை சென்னை காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் இன்று தமிழக காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் இந்தப் புதிய வசதியைத் தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் கூறியதாவது:
தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி பொதுமக்களுக்கான காவல்துறை சேவைகளைத் தொடர்ந்து மேம்படுத்தி வருகிறோம். புகார் அளிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அதற்கான ஒப்புதல் ரசீது கிடைப்பதை உறுதி செய்வதே இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்.
ஆன்லைனில் பெறப்படும் புகார்களில் எத்தனை புகார்கள் முதல் தகவல் அறிக்கையாக மாற்றப்பட்டுள்ளன, அவற்றின் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் உயர் அதிகாரிகள் கண்காணிக்க முடியும்.
சைபர் குற்றங்களுக்காக ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள e-FIR வசதியைப் போலவே e-CSR புகார்களிலும் மூன்று நாட்களுக்குள் புகார்தாரர்களைத் தொடர்புகொண்டு தேவையான விவரங்கள் பெறப்படும். தீவிரமான குற்றங்கள் தொடர்பான புகார்கள் வந்தால் தாமதமின்றி முதல் தகவல் பதிவு செய்யப்படும்.
மேலும் அடுத்த இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களில் செல்போன் திருட்டு, இருசக்கர வாகனத் திருட்டு மற்றும் வழிப்பறி சம்பவங்கள் தொடர்பாகவும் பொதுமக்கள் ஆன்லைனில் புகார் அளிக்கும் வகையில் தனித்தனி புதிய இணையதள வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன.
காவல் மரணங்கள் மற்றும் காவல் நிலையங்களில் நடைபெறும் அத்துமீறல்கள் தொடர்பாக தமிழக காவல்துறை ஜீரோ டாலரன்ஸ் கொள்கையைக் கடைப்பிடித்து வருகிறது. இதுபோன்ற சம்பவங்களில் தவறு செய்தவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்களில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. காவல் நிலையங்களுக்கு வரும் புகார்தாரர்கள், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரின் நடமாட்டமும் சிசிடிவி மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. சம்பந்தப்பட்ட சம்பவங்கள் தொடர்பான வழக்குகள் சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதுடன், நீதித்துறை விசாரணையும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. விசாரணையில் தவறுகள் கண்டறியப்பட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பொது இடங்களில் மது அருந்திவிட்டு பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துவோரைக் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் ட்ரோன் கண்காணிப்பு முறையும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் செயல்களைக் கண்காணித்து தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
காவலர்கள் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர்கள் தேர்வு தொடர்பாக சில சட்டரீதியான தடைகள் இருந்தன. தற்போது நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கான பயிற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் 1,200 உதவி ஆய்வாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும். கடந்த ஆறு மாதங்களில் காவல்துறைக்கு கூடுதலாக 34,000 பணியிடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கைகள் விரைவுபடுத்தப்படும்.
காவலர்களுக்கு வார விடுமுறை வழங்குவதற்குப் போதிய ஆள்பலம் தேவைப்படுகிறது. தற்போது அனைத்து காவலர்களுக்கும் வார விடுமுறை வழங்க முடியாத நிலை இருந்தாலும் அதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த ஆறு மாதங்களில் முக்கியமான பண்டிகைகள் அனைத்திலும் அமைதியான முறையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மனித உயிரும் காவல்துறைக்கு முக்கியமானது. குற்றங்களைக் குறைப்பதே காவல்துறையின் முன்னுரிமை.
இந்த ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் மொத்தம் 1306 கொலைச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் 1421 கொலைச் சம்பவங்கள் பதிவாகியிருந்தன. இதனுடன் ஒப்பிடும்போது நடப்பாண்டில் 115 கொலைச் சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளன.
தனிப்பட்ட தகராறு, கள்ளக்காதல் உள்ளிட்ட காரணங்களால் நடைபெறும் கொலைச் சம்பவங்களும் குறைந்துள்ளன. ரவுடிகள் தொடர்பான கொலைகள் மொத்த கொலை வழக்குகளில் சுமார் ஒரு சதவீதம் மட்டுமே உள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலைமை சீராக உள்ளது.
போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனைக்கு எதிராக காவல்துறை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது போதைப்பொருள் தொடர்பான வழக்குகள் பதிவு செய்வது 74 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. கஞ்சா பறிமுதல் 25 சதவீதமும், போதைப்பொருள் தொடர்பான வழக்குகளில் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படுவது 73 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளன. போதைப்பொருள் வழக்குகளில் தொடர்புடைய குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்படுவது 64 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பாக மே 1ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 15ஆம் தேதி வரை மட்டும் 4 லட்சத்து 85 ஆயிரம் போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் 1 லட்சத்து 45 ஆயிரத்து 315 மாத்திரைகள் மட்டுமே பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருந்தன. இதன் மூலம் போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் அளவு 234 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியில் 7 வயது சிறுமி மாயமான வழக்கு காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். ஆனால் அந்த வழக்கில் துப்பு கிடைக்காததால் பின்னர் வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. தற்போது கிடைத்துள்ள தடயங்கள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் சிபிசிஐடி போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தமிழகத்துக்கு நீண்ட கடற்கரைப் பகுதி இருப்பதால் சென்னை உள்ளிட்ட கடலோரப் பகுதிகள் போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கான இடைநிலைப் போக்குவரத்துப் பகுதிகளாகப் பயன்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனைத் தடுக்கும் வகையில் தமிழக அரசு போதைப்பொருள் தடுப்புப் குழுவை அமைத்துள்ளது. இந்தப் பணிக்குழு மூலம் கடலோரப் பகுதிகள் வழியாக நடைபெறக்கூடிய போதைப்பொருள் கடத்தலைத் தடுப்பதற்கும் போதைப்பொருள் விற்பனையை ஒழிப்பதற்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. போதைப்பொருள் இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் என்று டிஜிபி மகேஷ் குமார் கூறினார்.
மின்னணு சமூக சேவைப் பதிவேடு வசதி
மின்னணு சமூக சேவைப் பதிவேடு வசதியின் மூலம் பொதுமக்கள் தமிழக காவல்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.police.tn.gov.in என்ற முகவரிக்குச் சென்று, அதில் உள்ள Register Complaint / e-CSR என்ற வசதியைத் தேர்வு செய்து தங்களது புகார்களைப் பதிவு செய்யலாம். புகார் பதிவு செய்யப்பட்டவுடன் அது தானாகவே e-CSR ஆக மாற்றப்படும். புகார்தாரரின் பதிவு செய்யப்பட்ட செல்போன் எண்ணுக்கு e-CSR எண் மற்றும் ஒப்புதல் ரசீது குறுஞ்செய்தி மூலம் உடனடியாக அனுப்பி வைக்கப்படும்.
அதனைத் தொடர்ந்து சம்பந்தப்பட்ட புகார் உரிய காவல் நிலையத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்படும். புகாரை விசாரிப்பதற்குத் தேவையான கூடுதல் ஆவணங்கள் அல்லது ஆதாரங்கள் தேவைப்பட்டால் அவற்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய காவல் நிலையத்தின் பெயர் மற்றும் தொடர்புடைய விவரங்கள் புகார்தாரருக்கு குறுஞ்செய்தி மூலம் தெரிவிக்கப்படும். புகார் தொடர்பான விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்துக்கு வர வேண்டியிருந்தால் அதற்கான தகவலும் அளிக்கப்படும்.
புகார் அளிக்கப்பட்டும் அது சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படாத நிலையில் அந்தப் புகார் மாவட்ட அளவிலான அதிகாரியின் கவனத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும். அதன் பின்னர் உரிய காவல் நிலையத்துக்கு அனுப்பி விசாரணை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
புகாரின் தன்மையைப் பொறுத்து வழக்கமான CSR பதிவு செய்தல், ஆரம்பகட்ட விசாரணை நடத்துதல், முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்தல் அல்லது உரிய காரணங்களுடன் புகாரை முடித்து வைப்பது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களையும் தமிழக காவல்துறையின் Citizen Portal வாயிலாகப் பொதுமக்கள் தெரிந்துகொள்ள முடியும்.
மேலும் ஒவ்வொரு புகாரும் முறையாகப் பதிவு செய்யப்படுகிறதா, அதன் மீது உரிய காலத்துக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்வதற்காக e-CSR செயல்பாடுகளுக்கென தனி டாஷ்போர்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஒவ்வொரு புகாரின் நிலை அதன் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை உயர் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்க முடியும். பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பான புகார்களும் உரிய முக்கியத்துவத்துடன் கையாளப்படும்.
இந்த வசதி அவசரகால உதவிக்கானது அல்ல. அவசரநிலைகளில் பொதுமக்கள் உடனடியாக 100 அல்லது 112 என்ற காவல் உதவி எண்களைத் தொடர்புகொள்ள வேண்டும். பெண்கள் அவசர உதவிக்கு 1091 என்ற மகளிர் உதவி எண்ணைத் தொடர்புகொள்ளலாம் என தமிழ்நாடு காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.