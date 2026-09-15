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தமிழகத்தில் இருந்து பாத யாத்திரையாக திருப்பதி செல்வோருக்கு சிறப்பு தரிசன வசதி - பக்தர்கள் கோரிக்கை

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்தில் பாத யாத்திரை செல்லும் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

தமிழகத்தில் இருந்து திருப்பதிக்கு பாதயாத்திரையாக செல்லும் பக்தர்கள்
தமிழகத்தில் இருந்து திருப்பதிக்கு பாதயாத்திரையாக செல்லும் பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 4:40 PM IST

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வேலூர்: தமிழ்நாட்டில் இருந்து திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு பாத யாத்திரை மேற்கொள்ளும் பக்தர்களுக்கு சிறப்பு தரிசன வசதி தர வேண்டும் என பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பல நூறு கிலோ மீட்டர் தூரம் பாதயாத்திரையாக செல்கிறார்கள்.

அந்த வகையில், வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே இந்த மாதம் சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து திருப்பதிக்கு பாதயாத்திரையாக செல்லும் பக்தர்களுக்கான சிறப்பு அன்னதான நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

குடியாத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆன்மீக பக்தர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் சார்பில் குடியாத்தம் - பரதராமி சாலையில் நடத்தப்பட்ட அன்னதான நிகழ்ச்சியில் 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது.

திருப்பதி செல்லும் பக்தர்கள் கோரிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அன்னதான நிகழ்ச்சியில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான கிராம மக்களும் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு, பாதயாத்திரை பக்தர்களுக்கு உணவு மற்றும் தேவையான உதவிகளை வழங்கினர். நீண்ட தூரம் நடந்து செல்லும் பக்தர்களுக்கு இந்த அன்னதானம் பெரும் உதவியாக அமைந்ததாக பக்தர்கள் தெரிவித்தனர்.

சிறப்பு தரிசனம் ஏற்பாடு செய்ய கோரிக்கை

இது குறித்து திருப்பதிக்கு பாதயாத்திரையாக செல்லும் பக்தர் கந்தசாமி கூறுகையில், ”பாதயாத்திரை செல்லும் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் உள்ளிட்ட உதவிகளை வழங்கும் ஆன்மீகத் தொண்டர்களுக்கும், கிராம மக்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என கூறினார்.

மேலும், “நாங்கள் சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கானோர் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்வதற்காக பாதயாத்திரையாக செல்கிறோம். பல நாட்கள் வெயில், மழை என எதையும் பொருட்படுத்தாமல், பல நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று பெருமாளை தரிசிக்க செல்கிறோம்.

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இது மட்டுமல்லாமல், அங்கு சென்று பல மணி நேரம் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. ஏற்கனவே நீண்ட தூரம் நடந்து உடல் சோர்வுடன் வரும் பக்தர்களுக்கு இது மிகுந்த சிரமமாக உள்ளது.

எனவே, பாதயாத்திரையாக திருப்பதிக்கு வரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பக்தர்களின் சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களுக்கு தனியாக சிறப்பு தரிசன வசதியை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். இது குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், ஆந்திர மாநில முதலமைச்சரும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம்” என்றார்.

மேலும், பல நாட்கள் பக்தியுடன் பாத யாத்திரை மேற்கொள்ளும் பக்தர்களுக்கு சிறப்பு தரிசன வசதி வழங்கப்பட்டால், அது அவர்களின் ஆன்மீகப் பயணத்திற்கு பெரும் ஊக்கமாக அமையும் என்றும் பாதயாத்திரையாக செல்லும் பக்தர்கள் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

TIRUPATI TEMPLE
TIRUPATI PERUMAL TEMPLE DEVOTEES
பாதயாத்திரை பக்தர்கள்
தமிழக பக்தர்களுக்கு சிறப்பு தரிசனம்
TN DEVOTEES AT TIRUPATI TEMPLE

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