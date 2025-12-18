ETV Bharat / state

விஜய்யை ஒருமுறையாவது ஊடகத்தின் முன் பேசவிட்டுப் பாருங்கள் - துணை முதல்வர் உதயநிதி சவால்

திமுக ஒரு தீயசக்தி என்றும், தவெக தூய சக்தி என்றும் ஈரோட்டில் இன்று நடைபெற்ற தவெக பரப்புரை கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பேசியிருந்தார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 6:28 PM IST

1 Min Read
சென்னை: விஜய்யை ஒரு முறையாவது ஊடகத்தை சந்தித்து பேசவிட்டுப் பாருங்கள் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சவால் விடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வதற்காக திருச்சி செல்ல இன்று சென்னை விமான நிலையம் வந்தார். அங்கு அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவரிடம், கடந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவண்ணாமலையில் திமுக வடக்கு மண்டல இளைஞரணி நிர்வாகிகள் சந்திப்பு நடைபெற்றது. அடுத்து தென்மண்டல இளைஞர் அணி நிர்வாகிகள் சந்திப்பு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு, "வடக்கு மண்டலத்தில் திமுக இளைஞர் அணி நிர்வாகிகள் சந்திப்பு நடந்து முடிந்துள்ளது. அடுத்த கட்டமாக தென்மண்டல இளைஞர் அணி நிர்வாகிகள் சந்திப்பு குறித்து கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் முடிவு எடுப்பார்” என்றார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் ஈரோட்டில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு பொதுக்கூட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சித் தலைவர் விஜய், 'அரசாங்கம் நடத்துகிறீர்களா? கண்காட்சி நடத்துகிறீர்களா? திமுக ஒரு தீய சக்தி' என பேசியுள்ளார். அதைப் பற்றி கருத்து கேட்டபோது, “செய்தியாளர்களாகிய நீங்கள் என்றாவது தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சித் தலைவர் விஜய்யிடம் கேள்வி கேட்டுள்ளீர்களா? ஒருமுறை அவரை ஊடகத்தை சந்தித்து பேசவிட்டுப் பாருங்கள்” எனக் கூறிவிட்டு புறப்பட்டுச் சென்றார்.

முன்னதாக ஈரோடு மாவட்டத்தில் இன்று நடைபெற்ற தவெக பரப்புரை கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பேசுகையில், ”எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவும் திமுகவை கடுமையாக எதிர்த்து அரசியல் செய்தனர். ஏன் இவர்கள் திமுகவை இவ்வளவு எதிர்க்கின்றனர் என்ற சந்தேகம் எனக்கு அடிக்கடி வரும். ஆனால், அதற்கான காரணம் இப்போதுதான் தெரிந்தது. திமுக ஒரு தீயசக்தி, அதனால் தான் அவர்கள் இருவரும் கடைசி வரை திமுகவை எதிர்த்துள்ளனர். அவர்கள் சொன்னதைத்தான் தற்போது நானும் கூறுகிறேன். திமுக ஒரு தீயசக்தி. ஆனால், தவெக தூய சக்தி.

விஜய் அரசியலே பேசுவதில்லை, எட்டு நிமிடங்கள் தான் மேடையில் பேசுகிறார் என்று பல குற்றச்சாட்டுக்களை திமுக என் மீது வைக்கிறது. எங்களை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கவில்லை என்று திமுக கூறும் நிலையில், எங்களை பற்றி ஏன் சிந்திக்கிறது? ஏனென்றால், தவெகவை பார்த்து திமுக பயப்படுகிறது. என்னை பற்றியே திமுக 24 மணி நேரமும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது” என்றார்.

