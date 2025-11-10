மூத்த தம்பதிகளுக்கு சிறப்பு செய்யும் திட்ட விழா" உதயநிதி ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி!

ETV Bharat / state

குருக்கள் முன்னிலையில் நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
குருக்கள் முன்னிலையில் நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
சென்னை: இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் 70 வயது பூர்த்தியடைந்த 200 மூத்த தம்பதிகளை கோயில்களில் வைத்து சிறப்பு செய்யும் திட்டத்தை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

2025-26 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான சட்டப்பேரவை அறிவிப்பினை நிறைவேற்றும் வகையில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் 70 வயது பூர்த்தியடைந்த 200 மூத்த தம்பதிகளுக்கு கோயில்களில் வைத்து சிறப்பு செய்யும் திட்டத்தினை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று திருவல்லிக்கேணி, பார்த்தசாரதி சுவாமி கோயிலில் தொடங்கி வைத்தார்.

மூத்த தம்பதிகளுக்கு மரியாதை

தம்பதிகள் கோயிலுக்கு வரும் போது, அவர்களுக்கு 70 வயது பூர்த்தி அடைந்துள்ளது என்பதற்கான சான்று கொடுத்தால், அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து வேட்டி, சேலை, மங்கள பொருட்கள், சில்வர் குங்குமம் சிமிழ் உள்ளிட்ட பொருட்கள் கோயில் நிர்வாகம் சார்பாக வழங்கப்படும்.

மூத்த தம்பதிகளுக்கு சிறப்பு செய்யும் திட்டத்தினை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.
மூத்த தம்பதிகளுக்கு சிறப்பு செய்யும் திட்டத்தினை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்து சமய அறிநிலையத்துறை சார்பாக உள்ள 20 மண்டல கோயில்களில் இந்த திட்டம் இன்று முதல் செயல்படும் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்து சமய அறநிலைத்துறை சார்பாக உள்ள 20 மண்டல கோவில்களில் 2,000 மூத்த தம்பதியினருக்கு சிறப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “இந்த திட்டம் 2025-2026 இந்து சமய அறநிலைய துறை சார்பில் சட்டப்பேரவையில் அறிவிக்கப்பட்டது. சென்னையில் மட்டும் 200 மூத்த தம்பதிகளுக்கு ரூபாய் 2,500 மதிப்பில் சிறப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் ‘நம்பர் 1’ முதலமைச்சராக இருப்பவர் நம் முதல்வர். நம்பர் ஒன் அமைச்சராக செயல்படுபவர் சேகர்பாபு. இந்த நிகழ்வின் மூலம் தாத்தா பாட்டிகளின் திருமணத்தை நடத்தி வைக்கும் பாக்கியம் பெற்றுள்ளேன். தாத்தா பாட்டிகளை வாழ்த்த வரவில்லை; அவர்களின் வாழ்த்துகளை பெற வந்துள்ளேன்” என்றார்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் 70 வயது பூர்த்தியடைந்த 200 மூத்த தம்பதிகளை கோயில்களில் வைத்து சிறப்பு செய்யும் திட்டத்தின் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றி துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் 70 வயது பூர்த்தியடைந்த 200 மூத்த தம்பதிகளை கோயில்களில் வைத்து சிறப்பு செய்யும் திட்டத்தின் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றி துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

குடியிருப்புகள் திறப்பு

தொடர்ந்து திருவல்லிக்கேணி, பார்த்தசாரதி சுவாமி கோயில் சார்பில் திருவல்லிக்கேணி, பார்த்தசாரதி தெருவில் ரூபாய் 1.35 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள துறை அலுவலர்களுக்கான குடியிருப்புகளையும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தார்.

இதனை தொடர்ந்து திருவல்லிக்கேணி, நல்லத்தம்பி தெருவில் ரூபாய் 2.06 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள துணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர் மற்றும் கண்காணிப்பாளர் குடியிருப்புகளையும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்து, ஒதுக்கீட்டு ஆணைகளை வழங்கினார்.

மூத்த தம்பதியிடம் வாழ்த்து பெற்ற துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
மூத்த தம்பதியிடம் வாழ்த்து பெற்ற துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
இந்நிகழ்வில் அமைச்சர் சேகர்பாபு, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளாளர், பேரூர் ஆதினம் சாந்தலிங்க மருதாசல அடிகளார் ஆகியோரும், துறை சார்ந்த அலுவலர்களும் கலந்துகொண்டனர்.

