காவிரி டெல்டாவில் வாழ்வா சாவா நிலை; உச்ச நீதிமன்றத்தை நம்பியே இருக்கிறோம் - விவசாயிகள் சொல்வதென்ன?

காவிரி டெல்டாவில் வாழ்வா சாவா நிலை; உச்ச நீதிமன்றத்தை நம்பியே இருக்கிறோம் - விவசாயிகள் சொல்வதென்ன?
"தமிழகத்தில் உள்ள 32 மாவட்டங்களில் வாழக்கூடிய சுமார் 5 கோடி மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமும் பறிபோகிற பேராபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது"
Published : September 21, 2026 at 6:26 PM IST
தஞ்சாவூர்: உச்ச நீதிமன்ற நீதி அரசர்களை நம்பி தான் காவிரி டெல்டாவில் வாழ்வதா சாவதா என முடிவெடுக்கும் நிலைமையில் விவசாயிகள் உள்ளதாக தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்க பொதுச் செயலாளர் பி.ஆர்.பாண்டியன் தெரிவித்தார்.
'ராசி மணல் பகுதியில் அணைக் கட்டுவோம், தமிழகத்தை வறட்சியிலிருந்து மீட்டெடுப்போம்' என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் பிரச்சார பயணம் பூம்புகாரில் நேற்று தொடங்கியது. இந்த பயணம் நாகப்பட்டினம், மன்னார்குடி, தஞ்சாவூர், திருச்சி வழியாக ஒகேனக்கல் சென்று, வரும் 24-ஆம் தேதி திருவாரூரில் நிறைவு பெறுகிறது.
இந்த பிரச்சார பயணத்தின் ஒருபகுதியாக, இன்று தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் அருகே உள்ள ராஜராஜ சோழன் சிலைக்கு பி.ஆர்.பாண்டியன் உள்ளிட்ட விவசாயிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
'வறண்டு கிடக்கும் டெல்டா மாவட்டங்கள்'
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பி.ஆர்.பாண்டியன் பேசுகையில், "பெரும்பாலான காவிரி டெல்டா மாவட்டங்கள் வறண்டுக் கிடக்கின்றன. ஒட்டுமொத்தமாக நிலத்தடி நீர்மட்டம் பறிபோய்விட்டது. குடிப்பதற்கு கூட தண்ணீர் இல்லாமல் பல தாலுக்காவில் மிகப்பெரிய சாலை மறியல் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இனி பாசனத்திற்கு கூட தண்ணீர் கிடைக்காத அளவுக்கு பேராபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது. தமிழகத்திற்கு கர்நாடக அரசு தண்ணீரை விடுவிக்க வேண்டும் என ஆணையம் உத்தரவிட்ட போதிலும், தண்ணீரை திறக்காமல் கர்நாடக அரசு அணையை மூடிவிட்டது. உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவையும், காவிரி மேலாண்மை ஆணைய உத்தரவையும் மதிக்காமல் இருக்கும் கர்நாடக அரசாங்கத்தின் மீது தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறது.
'வாழ்வதா சாவதா?'
இனி உச்சநீதிமன்ற நீதி அரசர்களை நம்பிதான் காவிரி டெல்டாவில் வாழ்வதா, சாவதா என்கிற நிலைமை விவசாயிகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே, தமிழக அரசு விரைந்து அந்த வழக்கை விசாரணைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். தற்போது மேட்டூர் அணையில் இருக்கின்ற தண்ணீரை வைத்து சாகுபடி செய்ய முடியாது. வடகிழக்கு பருவமழையில் நேரடி விதைப்பு செய்துதான் சாகுபடியை மேற்கொள்ள முடியும்.
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மேகதாது அணைக்கு மாற்றாக ராசி மணல் அணை
பல மாவட்டங்களில் சுமார் 25 லட்சம் ஏக்கர் தரிசாக கிடக்கிறது. தமிழகத்தில் பல மாநகராட்சிகள் காவிரி நீரை நம்பியே இருக்கின்றன. அதன்படி பார்த்தால், தமிழகத்தில் உள்ள 32 மாவட்டங்களில் வாழக்கூடிய சுமார் 5 கோடி மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமும் பறிபோகிற ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே, மேகதாது அணைக்கு மாற்றாக, கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள ராசி மணல் பகுதியில் அணை கட்ட வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் ஒத்த கருத்தை உருவாக்குவதற்காகவே இந்த பிரச்சார பயணம் நடைபெறுகிறது.
'கர்நாடகாவின் அறிக்கையே தவறானது'
கர்நாடகா அரசு கடந்த 15 தினங்களுக்கு முன்பு, மேகதாது அணை தொடர்பான விரிவான வரைவு திட்ட அறிக்கையை மத்திய நீர்வள ஆணையத்திடம் சமர்ப்பித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது தவறான அறிக்கை. உண்மையான வரைவு திட்ட அறிக்கை என்றால், காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திடம் அனுமதி பெற வேண்டும். தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மாநிலங்களிடம் இருந்து ஒப்புதல் பெற வேண்டும்.
இது இல்லாமல், விரிவான வரைவு திட்ட அறிக்கை செல்லாது. அதனை மத்திய அரசு நிராகரிக்க வேண்டும். கர்நாடகாவுக்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையே தேவையில்லாமல் பிரச்சனை உருவாவதற்கு மத்திய அரசு துணைப் போக கூடாது. கர்நாடகா விவசாயிகளும், தமிழ்நாடு விவசாயிகளும் ஒன்றிணைந்து ராசி மணலில் அணை கட்டுவதற்கு தமிழகத்திற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள். எனவே மத்திய அரசும், தமிழக அரசும் அதற்கான நடவடிக்கைகளை விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும்" என பி.ஆர்.பாண்டியன் கூறினார்.
முன்னதாக, தஞ்சை ரயிலடி பகுதியில் நடைபெற்ற பிரச்சாரப் பயண நிகழ்ச்சியில் தஞ்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் சரவணன் கலந்து கொண்டு, விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை முதலமைச்சர் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார்.