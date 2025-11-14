Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

'காவிரியின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு அணை கட்டக்கூடாது' - டெல்டா விவசாயிகள் கண்டனம்!

தமிழக அரசு உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் தமிழகத்தில் உள்ள விவசாயிகள், விவசாய சங்கங்கள் ஆகியவை இணைந்து இந்தத் திட்டத்தை எதிர்த்து மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தும் என எச்சரித்துள்ளனர்.

விவசாய சங்கத்தை சார்ந்த கண்ணன்
விவசாய சங்கத்தை சார்ந்த கண்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 11:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: காவிரியின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு அணை கட்டக்கூடாது என தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட டெல்டா விவசாயிகள் சார்பில் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு - கர்நாடகா இடையே காவிரி நதிநீரை பங்கீட்டு கொள்வதற்காக நீண்ட காலமாக பிரச்சினை இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், கர்நாடக அரசு மேகதாது என்ற இடத்தில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே புதிதாக அணை கட்ட திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்த அணையை கட்ட ரூபாய் 14 ஆயிரம் கோடியில் திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு மத்திய நீர்வளத்துறை, மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் மற்றும் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது. இந்த திட்டத்திற்கு தமிழக அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.

இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்றம் தமிழக அரசின் மனுக்களை நேற்று தள்ளுபடி செய்துள்ளது. இருதரப்பு வாதங்களையும் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், ''மேகதாது அணை திட்ட விவகாரத்தில் விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க மட்டுமே கர்நாடக அரசுக்கு மத்திய நீர்வள ஆணையம் அனுமதித்துள்ளது. இந்த அனுமதி தமிழ்நாடு அரசின் ஆட்சேபனையும், காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம், காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று நிபுணர்களின் கருத்துக்களையும் பதிவு செய்த பிறகு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேகதாது அணைக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைக்கு மத்திய நீர்வள ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்தால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து சட்டப்படியான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு முன்னெடுக்கலாம், எனவே கர்நாடக அரசு கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 18ஆம் தேதி சமர்ப்பித்த விரிவான திட்ட அறிக்கையை நிராகரித்து திருப்பி அனுப்ப மத்திய நீர்வள ஆணையத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரிய தமிழ்நாடு அரசு உள்ளிட்ட மனுக்கள் உரிய நேரத்துக்கு முன்பே தாக்கல் செய்துள்ளதை கருத்தில் கொண்டு மனுக்கள் முடித்து வைத்து தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது'' என அந்த உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: வளர்ப்பு நாய் கடித்து ரேபிஸ் தாக்கி கல்லூரி மாணவர் மரணம்! அதிர வைக்கும் பின்னணி!

இதையடுத்து தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட டெல்டா விவசாயிகள் இதற்கு கடும் ஆட்சேபனை தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து விவசாய சங்கத்தை சார்ந்த கண்ணன் கூறுகையில், '' காவிரியின் குறுக்கே கர்நாடகா அரசு அணை கட்டினால், காவிரி நீரை பயன்படுத்தி பாசனம் செய்யும் சுமார் 12 லட்சம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும். தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர், புதுச்சேரி, கடலூர், புதுக்கோட்டை ஆகிய டெல்டா மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்படும், மேலும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு, உணவு பஞ்சம் ஏற்படும் சூழல் ஏற்படும் நிலை உள்ளது, எனவே தமிழக அரசு உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் தமிழகத்தில் உள்ள விவசாயிகள், விவசாய சங்கங்கள் ஆகியவை இணைந்து இந்தத் திட்டத்தை எதிர்த்து மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்துவோம்'' என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

DELTA FARMERS
SC ON MEKEDATU
டெல்டா விவசாயிகள்
மேகதாது அணை
MEKEDATU DAM PROJECT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.