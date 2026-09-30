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செவிலியர் பணி நியமனம்: இடைத்தரகர்களை நம்ப வேண்டாம் என பொது சுகாதாரத் துறை எச்சரிக்கை

விண்ணப்பதாரர்கள், செவிலியர் பணி தேர்வு மற்றும் பணி நியமனத்திற்காக எவ்வித கட்டணமும் செலுத்தத் தேவையில்லை என பொது சுகாதாரத்துறை தெளிவுப்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 4:21 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தின் மூலம் செவிலியர் பணியிடங்கள் ஒப்பந்த முறையில் நிரப்பப்படும் நிலையில், பணம் பெற்றுக்கொண்டு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறும் இடைத்தரகர்களை நம்ப வேண்டாம் என பொது சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து பொது சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பில், “மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான செவிலியர் பணி நியமனம் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் தகுதி அடிப்படையில் நடைபெற்று வருகிறது.

விண்ணப்பதாரர்கள், செவிலியர் பணி தேர்வு மற்றும் பணி நியமனத்திற்காக எவ்வித கட்டணமும் செலுத்தத் தேவையில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேலும், பணம் அல்லது ஏதேனும் ஆதாயத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு, நியமன செயல்முறையில் தலையீடு செய்ய முடியும் எனக் கூறும் தனிநபர்கள் அல்லது இடைத்தரகர்களை நம்பவோ, அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவோ வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

விண்ணப்பதாரர்கள் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் தொடர்புகளை மட்டுமே நம்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். அனைவருக்கும் நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான நியமன செயல்முறை நடைபெறுவதற்கு தங்களது ஒத்துழைப்பு தேவை” எனக் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

புகார் அளிக்க தொலைப்பேசி எண் அறிவிப்பு

மேலும், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஏதேனும் விண்ணப்பதாரர்களின் கவனத்திற்கு வந்தால், 87544 48477 என்ற அலைபேசி எண்ணிலோ அல்லது dph.nursesrecruitment.grievance@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலிலோ தொடர்புக்கொண்டு புகார் அளிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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ஒப்பந்த முறையில் செவிலியர் பணியிடங்கள்

தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் கீழ் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தின் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 4,700-க்கும் மேற்பட்ட செவிலியர் பணியிடங்களை நிரப்ப இந்த மாதம் முதல் வாரம் அறிவிப்பு வெளியாகி, கடந்த செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பம் பெறப்பட்டது.

பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் ஊரக சுகாதாரப் பணிகள், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆகியவற்றின் கீழ் உள்ள மருத்துவமனைகளில் உள்ள செவிலியர் காலிப்பணியிடங்கள் இதன் மூலம் ஒப்பந்த முறையில் நிரப்பப்படுகிறது.

செவிலியர் டிப்ளமோ அல்லது பட்டப்படிப்பு முடித்து 50 வயதை மிகாமல் இருப்பவர்கள் இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. விண்ணப்பதாரர்களின் இருந்து தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ. 21 ஆயிரம் தொகுப்பூதியம் வழங்கப்படும் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஒப்பந்த முறையில் செவிலியர் பணியிடங்களை நிரப்ப தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
CONTRACTUAL STAFF NURSE JOB VACANCY
ஒப்பந்த முறையில் செவிலியர் நியமனம்
தமிழ்நாடு செவிலியர் வேலைவாய்ப்பு
TN CONTRACTUAL STAFF NURSE JOB

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