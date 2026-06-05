காங்கிரஸ் திடீரென விலகியதில் திமுகவுக்கு வருத்தம் இருக்கதான் செய்யும்; செல்வப்பெருந்தகை சமாதானம்
"துரோகியே வெளியே போ" என்றும் அவர்கள் கூறினர். இதனால் அங்கு சில நிமிடங்கள் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : June 5, 2026 at 5:03 PM IST
சென்னை: திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் திடீரென விலகி சென்றதால் அவர்களுக்கு வருத்தங்களும், சங்கடங்களும் இருக்கத் தான் செய்யும். அதனை பெரிதுப்படுத்த வேண்டாம் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் நிறுவனரும், இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை உருவாக்கிய நிர்ணய சபையில் உறுப்பினராக இருந்தவருமான காயிதே மில்லத்-இன் 131 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் அரசியல் கட்சியினர், இன்று (ஜூன் 5) மலர்தூவியும், மலர் போர்வையைச் செலுத்தியும் மரியாதைச் செலுத்தினர்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையும் காயிதே மில்லத் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினார். அப்போது, திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவரின் வருகையையொட்டி ஏற்கனவே அங்கு கூடியிருந்த திமுக-வினர், செல்வப்பெருந்தகைக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பினர். "துரோகியே வெளியே போ" என்றும் அவர்கள் கூறினர். இதனால், அங்கு சில நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சூழலை உணர்ந்து அங்கிருந்து புறப்பட்ட செல்வப்பெருந்தகை, திமுக-வினர் மரியாதை செலுத்திவிட்டு புறப்பட்ட பின்னர், மீண்டும் வந்து காயிதே மில்லத் நினைவிடத்தில் மலர் போர்வை சாத்தினார்.
இதையடுத்து, செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "திமுக தொடர்ந்து துரோகி என கூறுவது குறித்து ஏற்கனவே தெளிவான பதிலை நாங்கள் கொடுத்துவிட்டோம். இதனை மீண்டும் மீண்டும் கூர்மைப்படுத்துவது ஆரோக்கியமானதாக இருக்காது.
இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து திமுக வெளியேறுவது குறித்து காங்கிரஸ் தலைமைதான் கருத்து கூற முடியும். திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் திடீரென விலகி சென்றதால் அவர்களுக்கு வருத்தங்களும், சங்கடங்களும் இருக்கதான் செய்யும். ஆகையால், இந்த நிகழ்வை பெரிதுப்படுத்த வேண்டாம்" என்று செல்வப்பெருந்தகை கேட்டுக் கொண்டார்.
இதனிடையே, இந்த நிகழ்வு குறித்து விருதுநகர் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 'காயிதே மில்லத் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்த வந்த செல்வப்பெருந்தகைக்கு எதிராக திமுக தொண்டர்கள் கோஷமிட்டது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் அவர், முன்னாள் முதலமைச்சர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினார்.
அரசியல் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால், நினைவிடங்களில் அஞ்சலி செலுத்த வருபவர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பது தமிழர் பண்பாடு. நினைவிடத்தில்கூட கண்ணியத்தை கடைப்பிடிக்க முடியாத நிலை உதயநிதியின் குழு உருவாகியிருப்பது வருத்தமளிக்கிறது. இது அரசியல் நாகரிகத்திற்கும், ஜனநாயக மரபுகளுக்கும் எதிரானது.
இந்த நிகழ்வு திமுகவின் புதிய அரசியல் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கிறது. குறிப்பாக உதயநிதி ஸ்டாலினின் குழு மோதல்களை உருவாக்கும் வகையில் செயல்படுவது கவலையளிக்கிறது. தமிழ்நாடு மக்கள் அனைத்தையும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்' என்று மாணிக்கம் தாகூர் கூறியுள்ளார்.