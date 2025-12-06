முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை தொட்டால் ஷாக் அடிக்கும் - செல்வப்பெருந்தகை அதிரடி பேச்சு
தமிழ்நாட்டு நலனுக்காக எந்த கொம்பன் சொன்னாலும் நம்முடைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சமாதானப் படுத்திக் கொள்ளமாட்டார் என செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.
Published : December 6, 2025 at 8:15 PM IST
சென்னை: கலவரத்தை ஏற்படுத்த முயன்றால் தமிழ்நாடு அரசு கையை கட்டிக் கொண்டு வேடிக்கை பார்க்காது என்றும், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை தொட்டால் ஷாக் அடிக்கும் என்றும் செல்வபெருந்தகை கூறியுள்ளார்.
பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட டிசம்பர் 6ஆம் தேதியான இன்று, பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நாளாக அனுசரிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் சென்னை புதுபேட்டையில் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் மாபெரும் கோரிக்கை போராட்டம் நடைபெற்றது. மக்களின் வாழ்வுரிமை, வாக்குரிமை, வழிபாட்டுரிமை என அரசியல் சாசனம் கொடுத்த அனைத்து உரிமைகளையும் பாதுகாக்க வலியுறுத்தி போராட்டம் நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் நடைபெற்ற இப்போராட்டத்தில் சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வபெருந்தகை, திமுக எம்.எல்.ஏ பரந்தாமன் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த போராட்டத்தில் சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் பேசுகையில், “டிசம்பர் 6 மதச்சார்பின்மை கோட்பாட்டின் மீது இந்துதுவாவாதிகள் கடப்பாறையை இறக்கிய நாள். நீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறிதான் பாபர் மசூதியை இடித்தார்கள். தற்போது திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்திலும் உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு மீறப்பட்டது.
நீதிமன்ற தீர்ப்பு விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டது அல்ல. பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அரசியல் சாசனத்துக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது. அரசியல் சாசனத்தின் மீது உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டு தான் பொறுப்புக்கு வருகிறார்கள். பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிராக செயல்படுவது கண்டனத்துக்குரியது.
எஸ்.ஐ.ஆர் என்ற பெயரில் வாக்குரிமை பெற்றவர்களை நீக்கும் நடவடிக்கையில் தேர்தல் ஆணையம் ஈடுபட்டுள்ளது. பிகாரில் 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். எஸ்.ஐ.ஆர் மூலம் பீகாரில் பாஜகவே எதிர்பார்க்காத வெற்றியை பெற்றுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஆதரிப்பது தான் இபிஎஸ்சின் ஒரே நிலைப்பாடு. அதிமுகவும், இபிஎஸும் பாஜகவின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள். சுயாட்சியாக இயங்கும் நிலையை அதிமுக கைவிட்டுவிட்டது” என்றார்.
இதனைத்தொடர்ந்து காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வபெருந்தகை பேசுகையில், ”அமைதிப் பூங்காவாக இருக்கும் மாநிலங்களை சீர்குலைக்க வேண்டும் என்கிற அரசு நமக்கு தேவையா? அயோத்தியில் பாதகர்கள் பாபர் மசூதியை இடித்தனர். சரியாக அம்பேத்கர் நினைவு நாளில் அதை செய்தார்கள். ஆளுநர் என்பவர் தபால்காரர் தான். அரசியலமைப்பு சட்டம் மூன்றாம் தர அரசியல்வாதிகளின் சிக்கி தவிக்கிறது.
ஒவ்வொரு கார்த்திகை தீபத்தன்று திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தை கையில் எடுக்கிறார்கள். எத்தனை முருகன் கோயில்கள் உள்ளது, அங்கு எல்லாம் தீபம் ஏற்றாதவர்கள், திருப்பரங்குன்றத்தில் தான் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்கின்றனர். அங்கு தர்கா உள்ளதால் கலவரம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என கூறுகின்றனர்.
உத்தர பிரதேசத்தில் எப்படி கலவரத்தை ஏற்படுத்தினார்களோ அதுபோலவே திருப்பரங்குன்றத்தில் ஏற்படுத்த முயற்சிக்கின்றனர். கையைக் கட்டி வேடிக்கை பார்க்கக்கூடிய அரசு, தமிழ்நாடு அரசு அல்ல. தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரை எளிமையாக தொட முடியாது, தொட்டால் ஷாக் அடிக்கும். முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பின்வாங்க மாட்டார். தமிழ்நாட்டு நலனுக்காக எந்த கொம்பன் சொன்னாலும் நம்முடைய முதலமைச்சர் சமாதானப் படுத்திக் கொள்ளமாட்டார். இன்னும் மூன்று ஆண்டுகளில் ஆட்சி மாற்றம் வரும், அப்போது பாஜக ஆட்சி கீழே விழும்” எனக் கூறியுள்ளார்.