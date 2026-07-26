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ராகுல் காந்தி கைதுக்கு திமுக கண்டனம் தெரிவித்திருக்க வேண்டும் - காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம்

நீட் தேர்வை ஒழிக்காமல், கல்வியை மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வராமல் நாங்கள் ஒயமாட்டோம் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர்
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 10:47 AM IST

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சென்னை: ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்பட்டதற்கு ஒரு எதிர்கட்சியாக திமுக கண்டனம் தெரிவித்திருக்க வேண்டும். கூட்டணியில் இல்லை என்பதால் கண்டனம் தெரிவிக்கவில்லையா என தெரியவில்லை என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

சென்னை தி.நகர் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள முத்துரங்கன் தெருவில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மத்திய அரசை கண்டித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்தில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாரும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொறுப்பாளருமான குலாம் அகமது மிர், அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன், வன்னி அரசு, ராஜேஸ் குமார், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வெங்கடேசன், நவாஸ் கனி உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினர்.

அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசுகையில், ”மாணவர்களின் போரட்டத்தை திசை திருப்ப பார்க்கிறார்கள். ஒரு சில அரசியல் கட்சிகள் மாணவர்கள் போராட்டத்திற்குள் சென்று அவர்களின் புகழை திருட பார்க்கிறார்கள். மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு அரசின் முழு ஒத்துழைப்பு இருக்கும். அதில் மாற்று கருத்து இல்லை. நீட்டை ஒழிக்காமல் நாங்கள் ஓயமாட்டோம். கல்வியை மாநில பட்டியலை கொண்டு வரும் வரையிலும் நாங்கள் ஒயமாட்டோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் வன்னி அரசு, ”தமிழ்நாட்டில் நடக்கின்ற போராட்டங்களை தமிழக அரசு ஆதரிக்கிறது. இந்த போராட்டத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்” எனக் கோரிக்கை விடுத்தார்.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் பேசுகையில், “ தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா கடித்தில் மாணவர்கள் போராட்டத்தை அந்திய சக்தி இயக்குகிறது என கூறிப்பிட்டார். அது அவர்கள் வழக்கமான செய்யும் செயல்தான். டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்ட அபிஜித், நான் ஒரு இந்து. அதனால் இங்கு பேசி வருகிறேன். நான் ஒரு முஸ்லீமாகவோ, கிறிஸ்தவராக இருந்தால் நான் சிறையில் இருந்திருப்பேன் என கூறினார். மாணவர்களின் வெற்றியால் பிரதமர் மோடிக்கு சம்மட்டி அடி விழுந்துள்ளது.

டெல்லியில் போராடும் இளைஞர்களுக்கு ஆதரவாக தமிழகத்தில் போராடிய இளைஞர்களை தமிழ்நாடு காவலர்கள் நடத்திய விதம் கண்டிக்கத்தக்கது. கூட்டணியில் இருக்கிறோம். அமைச்சரவையில் இருக்கிறோம். அதனால் அரசின் செயல்பாடுகளை கண்டிக்காமல் இருப்போம் என நினைத்தார்கள். ஆனால், அதில் எந்த சமரசம் இல்லை” எனக் கூறினார்.

இக்கூட்டத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நவாஸ் கனி பேசுகையில், “மாணவர்கள், இளைஞர்களின் எழுச்சி வரலாற்றின் திருப்புமுனை என்பதை மீண்டும் இளைஞர் சமுதாயம் நிரூபித்துள்ளது. 12 ஆண்டுகள் யாரும் அசைக்க முடியாத சக்தியாக இருக்கிறோம் என ஆணவத்தோடு இருந்தவர்களை அசைத்துப்பார்த்து, நிலைகுலையச் செய்து அவர்களின் ஆணவத்தை அதிரச் செய்துள்ளது.

  1. நமது தொடர் போராட்டத்தின் மூலமாக நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வைக்க முடியும். நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய தமிழ்நாட்டில் போராடும் மாணவர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பும், பாதுகாப்பும், தேவையான இடத்தையும் தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.

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தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் பேசியபோது, ”நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தவுடன் மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவி விலகி இருக்க வேண்டும். ஆனால் பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் காரர்களுக்கு தார்மீகம் என்றால் என்ன என தெரியாது. 'Building strong basement weak' என திரைப்படத்தில் நடிகர் வடிவேல் சொல்லுவது போல்தான் பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் உள்ளது. தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா ஒரு சித்தாந்தத்தின் தோல்வி.

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ் போராடியபோது திமுக எங்களுடன் போராட்டத்தில் இணையவில்லை. தனியாக போய் நின்று கொண்டு போராடுவதாக சொன்னார்கள். ராகுல் காந்தியை கைது செய்தற்கு திமுக கண்டனம் தெரிவிக்கவில்லை. கூட்டணியில் இல்லை என்பதால் தெரிவிக்காமல் உள்ளார்களா? என்று மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

மேலும் பேசிய அவர், "முதலமைச்சர் விஜய் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பே ராகுல் காந்தி மீது தாக்குதல் நடந்தியபோது மத்திய அரசை கண்டித்தார். இப்போது உள்ள எதிர்க்கட்சிகள் அதனை கண்டித்து இருக்க வேண்டும்” என பாஜக மற்றும் திமுகவையும் மாணிக்கம் தாகூர் மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பேசுகையில், ”நீட் தேர்வால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு தர வேண்டும். பிரதமர் மோடிக்கு நான் எச்சரிக்கை விடுக்கிறேன். மாநில உரிமையை நசுக்கலாம், இந்துத்துவாவவை திணிக்கலாம், சிறுபான்மையினர் மக்களை அடிமைப்படுத்தலாம் என நினைத்தால், உங்கள் நாட்கள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்த பொது தேர்தலுக்கு முன்பே நீங்கள் தூக்கி எறியப்படுவீர்கள். மீண்டும் ஒரு இளைஞர் போராட்டம் வெடிக்கும்” என்று ஆவேசமாக கூறினார்.

TAGGED:

TN CONGRESS LEADER MANICKAM TAGORE
நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம்
அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
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