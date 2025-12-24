தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி தொடருமா, புதிய அணியா? காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சொல்வது இதுதான்
மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவரான ராகுல் காந்தி கூடிய விரைவில் தமிழகம் வர வாய்ப்புள்ளதாக திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்தார்.
Published : December 24, 2025 at 1:58 PM IST
சென்னை: திமுக உடன் கூட்டணி தொடர வேண்டும் என்று சிலரும், புதிய கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்று சிலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆனால் கூட்டணி குறித்து கட்சியின் அகில இந்திய தலைமை தான் இறுதி முடிவு எடுக்கும் என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.
தந்தை பெரியாரின் 52-வது நினைவு நாளை முன்னிட்டு, சென்னை சத்யமூர்த்தி பவனில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்த தந்தை பெரியார் தமிழர்களின் நலனுக்காக செயல்பட்டவர். சுயசிந்தனையாளராகவும், மக்கள் சிந்திக்க பல பணிகளை செய்தவர். எழுத்து பணிகள் மூலம் சாதித்து உலகம் முழுவதும் கவனம் பெற்றவர். எம்.ஜி.ஆர் ஒரு காலத்தில் காங்கிரஸ் நபராகவும் இருந்தவர். அவருக்கும் மரியாதை செய்திருக்கிறோம்" என்றார்.
வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் அடுத்தகட்ட நகர்வு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த திருநாவுக்கரசர், "தேர்தல் கூட்டணி குறித்து பேச, காங்கிரஸ் தமிழக பொறுப்பாளர் கிரிஷ் ஜோடங்கர் தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முதல்கட்டமாக இந்த குழு திமுக தலைவரும், முதலமச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உள்ளது. அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து கட்சியின் மாநில தலைவர் தான் பேச வேண்டும்" என்றார்.
காங்கிரஸ் யாருடன் தேர்தல் கூட்டணி அமைக்கும் என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "திமுக கூட்டணியில் தொடர வேண்டும் என்றும், சிலர் புதிய கூட்டணிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றும், சிலர் காமராஜர் ஆட்சி என்றும் பேசுகிறார்கள். இவையெல்லாம் அவரவர் கருத்து தான். ஆனால் முடிவு அல்ல. கூட்டணி குறித்து அகில இந்திய தலைமை தான் இறுதி முடிவு எடுக்கும்" என்று திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்தார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், அருமனையில் நேற்று நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் நிகழ்ச்சியில் தவெக நிர்வாகிகளான ஆதவ் அர்ஜூனா, அருண்ராஜ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். ஆனால் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற குழு தலைவர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் என யாரும் கலந்நு கொள்ளவில்லையே என்று திருநாவுக்கரசரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, "இந்த விழாவில் ஏன் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பதற்கு அவர்கள் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும். பொதுவாக இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை அரசியலாக பார்க்கமாட்டார்கள்" என்றார்.
ராகுல் காந்தியின் தமிழக வருகை திட்டமிடல் குறித்து கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் செல்வபெருந்தகை விரைவில் அறிவிப்பார் என்றும் திருநாவுக்கரசர் கூறினார்.