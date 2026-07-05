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ஆளுநரும் கூட்டணி பேச ஆரம்பித்துவிட்டாரா என தெரியவில்லை - மாணிக்கம் தாகூர் விமர்சனம்

மஞ்சள் காமாலை நோய் வந்தவர்களுக்கு எதை பார்த்தாலும் மஞ்சளாக தெரியும். அதை போல்தான் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மீது புகார் சுமத்தப்பட்டுள்ளது என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் பேசினார்.

மிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர்
மிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 8:03 AM IST

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சென்னை: ஆளுநரை சந்தித்து திமுக, அதிமுக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் தவெக அரசு மீது புகார் அளித்த நிலையில், ஆளுநர் கூட்டணி பேசிக் கொண்டிருக்கிறாரா என்று தெரியவில்லை என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் நேற்று நிர்வாகிகளை சந்தித்தார். இதில் கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜய் வசந்த் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டார்.

காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூரை இலங்கையில் இருந்து வருகை தந்த இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், தமிழ் தேசிய பேரவை தலைவருமான கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் சந்தித்து பேசினார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாணிக்கம் தாகூரிடம் தவெக அரசு மீது திமுக, அதிமுக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் ஆளுநரை சந்தித்து குதிரை பேரம் உட்பட பல்வேறு புகார்களை முன்வைத்தது குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், “ஆளுநர் கூட்டணி பேசிக் கொண்டிருக்கிறாரா என்று தெரியவில்லை. ஆளுநர் கூட்டணி பேசுகின்ற வேலையை ஆரம்பித்துவிட்டாரா என்ற கேள்வியை அவரிடம்தான் நீங்கள் கேட்க வேண்டும். குதிரை பேரம் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் என்று தேடினால், உங்களுக்கு அதனின் உண்மையான அர்த்தம் புரியும்.

234 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் இதுவரை யாரேனும் குதிரை பேரம் நடைபெற்றதாக காவல்துறையின் புகார் கொடுத்திருக்கிறார்களா, அப்படி புகார் கொடுத்து குதிரை பேரம் நடைபெற்றதாக ஆதாரங்களுடன் சொன்னால், இந்த புகார் நியாயமானது. குதிரை பேரம் என்று கூறுவது விநோதமாக உள்ளது” என்றார்.

திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் பேரம் பேசியதாக ஆளுநரிடம் புகார் கொடுத்தது தொடர்பான கேள்விக்கு, “யார் பேசினார்கள் என்பதையும், அதற்கான ஆதாரத்தையும் அவர்கள் அளிக்க வேண்டும். இது ஆதாரங்களின்றி பொய் குற்றச்சாட்டாகவே இருக்கிறது” என்றார்.

உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மீதான சர்ச்சை குறித்து பேசிய அவர், “ தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் எப்படி உயர் கல்வித்துறை அமைச்சராக முடியும் என அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். கோவி செழியனுக்கு பின்னர் இத்துறைக்கு அமைச்சராக விஸ்வநாதன் நியமிக்கப்பட்டதால், அவர்கள் ஆடி போயிருக்கிறார்கள். அவர் இதுவரை எந்த குற்றச்சாட்டையும் சந்திக்காதவர்.

மஞ்சள் காமாலை நோய் வந்தவர்களுக்கு எதை பார்த்தாலும் மஞ்சளாக தெரியும். அதை போல்தான் அவர் மீது புகார் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. பாஜகவின் இந்த பார்வையை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்” எனக் கூறினார்.

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முன்னதாக, இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தை தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் எம்.பி விஜய் வசந்த் இணைந்து வரவேற்றனர். தமிழ்நாட்டிற்கு சகோதரத்துவ மாண்போடும் அவர் வருகைப் புரிந்திருப்பதாகவும், அவரிடம் இலங்கையில் உள்ள தமிழ் மக்களின் நிலை பற்றி பேசியதாகவும் தெரிவித்தார்.

மேலும், இலங்கையில் வாழ்கின்ற தமிழ் சகோதரர்களுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி உடனிருக்கிறது என உறுதியளித்தார். தொடர்ந்து பேசிய இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம், போர் முடிவடைந்து 17 வருடங்கள் கடந்து விட்டது. இலங்கையில் தமிழ் மக்களின் அடையாளம் திட்டமிட்டு அழிக்கப்பட்டு வருகிறது.

போரில் ஏற்கனவே உயிர்கள் அழிக்கப்பட்டன. தற்போது எங்களின் அடையாளங்கள் அழிக்கப்படுகிறது. நாங்கள் ஆனாதையாக இருக்கிறோம். எங்கள் பிரச்சனைகளை எடுத்துக்கூற தமிழ்நாட்டிற்கு வந்துள்ளோம்” என்றார்.

TAGGED:

TN CONGRESS CHIEF MANICKAM TAGORE
DMK MET GOVERNOR
கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம்
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி
MANICKAM TAGORE TALK ON GOVERNOR

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