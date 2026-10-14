EXCLUSIVE:வருகிறது வடகிழக்கு பருவமழை - முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எந்த நிலையில் உள்ளன? ஆணையர் பேட்டி
ஒவ்வொரு சுரங்கப்பாதையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா மூலம் வருவாய் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கண்ட்ரோல் ரூம் மூலம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் சிஸ்டம் இருக்கிறது என ஆணையர் சந்திரமோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 6:50 PM IST
BY. எஸ். ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மழைநீர் தேங்கும் பகுதிகளை கண்டறிந்து, மக்களை முன்னெச்சரிக்கையாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்து செல்ல தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை ஆணையர் சந்திரமோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 15 அல்லது 16 ஆம் தேதியில் தொடங்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. பருவமழையை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஈடிவி பாரத்திற்கு தமிழ்நாடு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை ஆணையர் சந்திரமோகன் பிரத்யோக பேட்டி அளித்துள்ளார்.
பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய 1,059 இடங்கள் கணக்கெடுப்பு
அப்போது பேசிய அவர், “பருவமழை முன்னெச்சரிக்கையாக ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியரையும் தொடர்புக் கொண்டு, மாவட்டங்களில் அதிகளவில் பாதிப்பு ஏற்படும் 1,059 இடங்களை மாநிலம் முழுவதும் கண்டறிந்துள்ளோம். மேலும், ஓராளவு நீர் தேங்க வாய்ப்புள்ள இடங்கள் ஆயிரத்திற்கும் மேல் உள்ளன.
மாவட்டத்தில் மழையால் பாதிக்கப்படும் இடங்களை கணக்கில் கொண்டுத்தான் முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தண்ணீர் அதிகளவில் தேங்குவதற்கான காரணங்களை கண்டறிந்து, அதன் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மழை நீர் பாதிக்கும் இடங்களை கண்டறிந்து மேப் மீது மார்க் செய்து அளித்துள்ளோம். அதற்கேற்ப முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை அவர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மழை பாதிப்புகளை ஒரு சில இடங்களில் தடுக்க முடியும். ஒரு சில இடங்களில் தடுக்க முடியாது. அதுபோன்ற அதிக பாதிப்பு ஏற்படும் இடங்களில் வாழும் மக்களை முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை செய்து, நிவாரண மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக மழைநீர் வடிகால்கள் தூர் வாரப்பட்டுள்ளன. சென்னை மாநகரில் மழைநீர் செல்லும் ஆறுகள் உள்ளன. ஆறுகளில் உள்ள ஆகாயத்தாமரையை அகற்றுதல், தண்ணீர் உள்ளே வரும் மற்றும் வெளியேறும் வழிகளை சரி செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. மழைநீர் முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் 15ஆம் தேதிக்குள் முடிக்கப்படும் என களத்தில் பணியாற்றும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்” எனத் தெரிவித்தார்.
மழைநீர் தேங்கும் பகுதிகள் முன்கூட்டியே கணிப்பு
தொடர்ந்து, “சென்னையில் எந்தெந்த பகுதியில் தண்ணீர் தேங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன என்பதையும், கடந்த காலங்களில் எந்தப் பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கி இருந்தது என்பதையும் மேப் செய்துள்ளோம்.
சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில், சுரங்கப்பாதைகளில் தண்ணீர் தேங்காமல் இருப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளோம். ஒவ்வொரு சுரங்கப்பாதையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா மூலம் வருவாய் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கண்ட்ரோல் ரூம் மூலம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் வசதியும் இருக்கிறது. இதனை மாநகராட்சி நிர்வாகமும் இணைந்து கண்காணிக்க உள்ளது.
முதலில் சுரங்கப்பாதையில் தண்ணீர் தேங்கினால், உடனே மோட்டர் வைத்து அகற்றப்படும். அதே போல் சென்னையில் உள்ள நீர் வழித்தடங்களான ஆறுகள், வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் எந்த அளவிற்கு ஒடுகிறது என்பதையும் கேமராக்கள் பொருத்தி கண்காணித்து வருகிறோம். மேலும், முக்கியமான நீர் தேக்கங்களையும் கண்காணிக்கிறோம்.
மழைப் பொழிவு குறித்து மழைமானிகளில் இருந்து 15 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை தரவு வரும். அதன் அடிப்படையில் தற்போது மழை எவ்வளவு பெய்து வருகிறது, நீர் தேக்கங்களில் உள்ள நீரின் அளவு, அதிலிருந்து வெளியேற்ற உள்ள நீரின் அளவு ஆகியவற்றை கணக்கிட்டு, தண்ணீர் தேங்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் பகுதியை முன்கூட்டியே கணிக்க முடியும். அதன் அடிப்படையில் களத்தில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என விளக்கினார்.
48 மணி நேரம் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மற்றும் கண்காணிப்பு முறைகளையும் மேம்படுத்திக் கொண்டு வருகிறோம் என்று கூறிய அவர், மழை எப்போது பெய்கிறது என்பதை வைத்துத்தான் எங்கு தண்ணீர் தேங்க வாய்ப்புள்ளது என கணிக்க முடியும். வானிலை ஆய்வு மையத்தில் இருந்து வானிலை முன்னறிவிப்புகளை பெறுகிறோம். அதனுடன் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா உள்ளிட்ட பிற நாடுகளின் நடைமுறைகளையும் கருத்தில் கொண்டு முன்னெச்சரிக்கைகளை உருவாக்குகிறோம். அதன் அடிப்படையில், 48 மணி நேரம் முன்கூட்டியே தோராயமாக எந்தப் பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்க வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை கூற முடியும்.
மேலும், இந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் அப்பகுதியில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள இயலும் என்பதுடன், மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளையும் திட்டமிட முடியும்" எனத் தெரிவித்தார்.