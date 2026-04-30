குழந்தைகளை தூண்டிவிட்டதாக குற்றச்சாட்டு: விஜய் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு டிஜிபிக்கு பரிந்துரை

விஜய், சிறார் நீதிச் சட்டம் 2015 (பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு) பிரிவுகளான 75 மற்றும் 83 ஆகியவற்றை மீறியுள்ள நிலையில், அவரிடம் முறையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 30, 2026 at 11:58 AM IST

சென்னை: தேர்தலின் பிரச்சாரத்தின்போது குழந்தைகளை வாக்குச்சேகரிப்புக்காக பயன்படுத்தும் வகையில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் பேச்சு அமைந்திருந்ததாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில், அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி டிஜிபி மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தமிழ்நாடு குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.

2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, வாக்குப்பதிவுக்கு முன்பு வரை கடந்த சில வாரங்களாக அனைத்துக் கட்சி தலைவர்களும் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அந்த வகையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யும் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டார். ஒரு மேடையில் அவர் பேசுகையில், "பெற்றோர்களை தவெகவிற்கு ஓட்டுபோட சொல்லி குழந்தைகள் அடம்பிடிக்க வேண்டும்" என்று பேசியிருந்தார்.

விஜய்யின் இந்த பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்தும் புகார்கள் எழுந்தன. அரசியல் நோக்கங்களுக்காக குழந்தைகளை தூண்டுவிடுவது சட்டவிரோதமானது எனவும், அவர்மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் வலுத்தன.

இந்நிலையில், தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது வாக்கு சேகரிப்பதற்காக, குழந்தைகளை உணர்ச்சிப்பூர்வமாக தூண்டிவிட்டு, பெற்றோரை தவெகவிற்கு வாக்களிக்குமாறு வற்புறுத்த வைத்த குற்றச்சாட்டுக்காக அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி, காவல்துறை இயக்குநர் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு, தமிழ்நாடு குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த ஆணையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "தேர்தல் பரப்புரை விதிமுறைகளின்படி, குழந்தைகளை பகடைக்காய்களாக பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆனால், தவெக தலைவர் விஜய், மிகவும் சாதுர்யமாக குழந்தைகளை பயன்படுத்தியுள்ளார் என்பது அவரது பேச்சுகளிலிருந்து தெளிவாக தெரியவருகிறது.

இதையும் படிங்க: 'மு.க அழகிரியை திமுகவில் சேருங்க'; செல்போன் டவரில் ஏறி தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்த நபரால் பரபரப்பு

அதன்படி, சிறார் நீதிச் சட்டம் 2015 (பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு) பிரிவுகளான 75 மற்றும் 83 ஆகியவற்றை மீறியுள்ளார். எனவே தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறியதற்காக விஜய்யிடம் முறையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இதுபோன்ற சட்ட விதிமீறல்கள் குறித்து பெரியவர்களால் புகாரளிக்க முடியும். ஆனால், குழந்தைகளுக்கு சட்ட விதிமுறைகள் குறித்து தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. எனவே குழந்தைகளுக்கான இந்த அமைப்பானது விஜய் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோருகிறது என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, குழந்தைகளை தூண்டும் விதமான விஜய்யின் பேச்சுகள் சமூக வலைதளங்களிலும் யூடியூப்களிலும் பரவி வருகிற நிலையில், அவற்றையும் நீக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு காவல்துறை இயக்குநரகத்துக்கு வலியுறுத்தி உள்ளது. மேலும் தவெக தலைவர் விஜய் மீது 2015 சிறார் நீதிச் சட்டப்பிரிவுகளான 70,83 ஆகியவற்றின்கீழ் நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் வலியுறுத்தி உள்ளது.

