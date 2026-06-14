முதல்வர் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா தொடர்ந்த விவாகரத்து வழக்கு; செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் நாளை மீண்டும் விசாரணை
விஜய் தற்போது தமிழக முதலமைச்சராக உள்ளதால், இவ்வழக்கு விசாரணைக்காக நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து அவருக்கு விலக்கு அளிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : June 14, 2026 at 9:37 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா தொடர்ந்த விவாகரத்து வழக்கு செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் நாளை மீண்டும் விசாரணைக்கு வருகிறது.
முன்னதாக, இந்த வழக்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 20-ம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா ஆகியோர் பொதுவெளியில் பிரபலமானவர்கள் என்பதால் நேரில் ஆஜராவதில் பாதுகாப்பு மற்றும் இதர சிக்கல்கள் உள்ளதாக தெரிவித்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலம் ஆஜராக அனுமதி கோரி அவர்கள் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
மேலும், இருதரப்பிலிருந்தும் வழக்கறிஞர்கள் மட்டுமே ஆஜராகி விளக்கங்களை அளித்திருந்தனர். அப்போது நீதிபதி, விஜய் மற்றும் சங்கீதா எப்போது நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வாய்ப்பு உள்ளது என்று கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு, ஜூன் மாதத்தில் ஆஜராக வாய்ப்பிருப்பதாக அவரது வழக்கறிஞர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து இந்த வழக்கின் விசாரணையை ஜூன் 15 ஆம் தேதி ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி. செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் இவ்வழக்கு நாளை மீண்டும் விசாரணைக்கு வருகிறது. அப்போது விஜய் மற்றும் சங்கீதா நேரிலோ, இன்கேமரா முறையிலோ ஆஜராகி தங்களது தரப்பு விளக்கங்களை அளிப்பார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
விஜய் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவி வகித்து வரும் நிலையில் அவரின் பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாக பொறுப்புகளை கருத்தில் கொண்டு, அவர் இவ்வழக்கு விசாரணைக்காக நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து நீதிபதி விலக்கு அளிக்கலாம் என்றும் தெரிகிறது.
மேலும், இதுவரை சங்கீதா தரப்பில் மட்டுமே விவாகரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் இருந்து எந்த மனுவும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது.
தவெக தலைவர் விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து கோரி அவரது மனைவி சங்கீதா கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 23ஆம் தேதி செங்கல்பட்டு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இதையும் படிங்க: "கனத்த இதயத்துடன்" அதிமுகவில் இருந்து விலகிய நடிகை கௌதமி
அந்த மனுவில், 'கடந்த 1998 ஆம் ஆண்டு தனக்கும் விஜய்க்கும் பதிவு திருமணம் நடந்தது. பிறகு 1999 ஆம் ஆண்டு சென்னையில் முறையாக திருமணம் நடைபெற்றதாகவும் தங்களுக்கு ஒரு மகன், ஒரு மகள் இருக்கின்றனர்' என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
மேலும், 'தங்களின் திருமண வாழ்க்கையின் ஆரம்ப காலம் அமைதியாக இருந்த நிலையில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் தனது கணவர் நடிகை ஒருவருடன் திருமணத்திற்கு மீதிய உறவில் இருந்ததாக சந்தேகம் ஏற்பட்டதால் கடும் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகி இருந்தேன்.
இதுதொடர்பாக பலமுறை சமரச பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டு தீர்வு எட்டப்படவில்லை என்றும் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக ஒரே வீட்டில் வசித்தாலும் தனித்தனியாக வாழும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது' எனவும் சங்கீதா தமது மனுவில் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
அத்துடன், 'தனது கணவருக்கு நடிகை ஒருவருடன் தவறான உறவுகள் இருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் வெளியான சர்ச்சைகள் தமக்கும் தங்களது குழந்தைகளுக்கும் பெறுத்த அவமானத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
எனவே தனக்கும் தனது கணவர் விஜய்க்கும் ஆன திருமணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு விவாகரத்து வழங்க வேண்டும்; நீலாங்கரையில் உள்ள விஜயின் இல்லத்தில் வசிக்கும் உரிமை அல்லது மாற்று வசதி மற்றும் நிரந்தர பராமரிப்பு தொகை வழங்க வேண்டும்; இந்த வழக்கை இன்கேமரா முறையில் விசாரிக்க வேண்டும்' என்றும் சங்கீதா அளித்த அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட இந்த வழக்கு, பின்னர் செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.