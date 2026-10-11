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சென்னை வந்தடைந்தார் பிரதமர் மோடி - விமான நிலையத்தில் முதல்வர் விஜய் உற்சாக வரவேற்பு

சென்னையில் 15 ஆயிரம் போலீசார் அடங்கிய ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பிரதமர் மோடியை வரவேற்ற முதல்வர் விஜய்
பிரதமர் மோடியை வரவேற்ற முதல்வர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2026 at 11:32 AM IST

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சென்னை: பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைப்பதற்காக சென்னை வந்தடைந்த பிரதமர் மோடியை, விமான நிலையத்தில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் வரவேற்றார்.

தமிழ்நாட்டின் உட்கட்டமைப்பை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில், ரூ.13 ஆயிரம் கோடிக்கும் அதிகமாக வளர்ச்சித் திட்டங்களை பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார். இதற்காக தனி விமானம் மூலம் இன்று காலை 10:55 மணியளவில் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த பிரதமர் மோடியை முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் உற்சாகமாக வரவேற்றார். பிரதமரை முதல்வர் விஜய், பூங்கொத்து கொடுத்தும் சால்வை அணிவித்தும் வரவேற்றார்.

மேலும், தமிழக ஆளுநர், அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பிரதமரை வரவேற்றனர். சென்னையில் இன்று பிரதமர் கலந்து கொள்ளும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும், முதலமைச்சர் விஜய்யும் பங்கேற்க உள்ளார். முதல் கட்டமாக, பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையேயான மெட்ரோ சேவையை தொடங்கி வைக்கும் பிரதமர் மோடியுடன், முதல்வர் விஜய்யும் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்ய உள்ளார்.

பிரதமரின் வருகையை முன்னிட்டு, சென்னையில் 15 ஆயிரம் போலீசார் அடங்கிய ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு இடங்களில் போக்குவரத்து மாற்றமும் செய்யப்பட்டுள்ளது.

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CM VIJAY
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பிரதமர் மோடி
முதலமைச்சர் விஜய்
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