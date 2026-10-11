சென்னை வந்தடைந்தார் பிரதமர் மோடி - விமான நிலையத்தில் முதல்வர் விஜய் உற்சாக வரவேற்பு
சென்னையில் 15 ஆயிரம் போலீசார் அடங்கிய ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : October 11, 2026 at 11:32 AM IST
சென்னை: பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைப்பதற்காக சென்னை வந்தடைந்த பிரதமர் மோடியை, விமான நிலையத்தில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் வரவேற்றார்.
தமிழ்நாட்டின் உட்கட்டமைப்பை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில், ரூ.13 ஆயிரம் கோடிக்கும் அதிகமாக வளர்ச்சித் திட்டங்களை பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார். இதற்காக தனி விமானம் மூலம் இன்று காலை 10:55 மணியளவில் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த பிரதமர் மோடியை முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் உற்சாகமாக வரவேற்றார். பிரதமரை முதல்வர் விஜய், பூங்கொத்து கொடுத்தும் சால்வை அணிவித்தும் வரவேற்றார்.
சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டம் கட்டம்-II-ன் வழித்தடம் 4-ன் முதற்பகுதியான பூவிருந்தவல்லி புறவழிச்சாலை மெட்ரோ இரயில் நிலையம் முதல் வடபழனி மெட்ரோ இரயில் நிலையம் வரையிலான உயர்மட்ட வழித்தடத்தில் மெட்ரோ இரயில் சேவையை தொடங்கி வைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக இன்று (11.10.2026) தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்த மாண்புமிகு இந்தியப் பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடி அவர்களை, சென்னை விமான நிலையத்தில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள், பொன்னாடை அணிவித்து, மலர்க்கொத்து வழங்கி வரவேற்றார். #CMJosephVijay— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 11, 2026
மேலும், தமிழக ஆளுநர், அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பிரதமரை வரவேற்றனர். சென்னையில் இன்று பிரதமர் கலந்து கொள்ளும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும், முதலமைச்சர் விஜய்யும் பங்கேற்க உள்ளார். முதல் கட்டமாக, பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையேயான மெட்ரோ சேவையை தொடங்கி வைக்கும் பிரதமர் மோடியுடன், முதல்வர் விஜய்யும் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்ய உள்ளார்.
பிரதமரின் வருகையை முன்னிட்டு, சென்னையில் 15 ஆயிரம் போலீசார் அடங்கிய ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு இடங்களில் போக்குவரத்து மாற்றமும் செய்யப்பட்டுள்ளது.