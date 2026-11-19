கொளத்தூர் எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு உடலுக்கு மாலை அணிவித்து முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி
சென்னை கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு, மூச்சுத்திணறல் காரணமாக கடந்த செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள எம்ஜிஎம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
Published : November 19, 2026 at 8:42 PM IST
சென்னை: உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்த கொளத்தூர் தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ்.பாபுவின் உடலுக்கு, தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நேரில் சென்று மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.
சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள வி.எஸ்.பாபுவின் இல்லத்துக்கு இன்று மாலை சென்ற முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், அவரது உடலுக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார். தொடர்ந்து, வி.எஸ்.பாபுவின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.
முதலமைச்சர் அஞ்சலி செலுத்தியதைத் தொடர்ந்து, தவெக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரண்டு வந்து வி.எஸ்.பாபுவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
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இதற்கிடையே, வி.எஸ்.பாபுவின் மறைவையொட்டி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் இன்று முதல் ஏழு நாட்கள் துக்கம் அனுசரிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏழு நாட்களும் கட்சியின் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் ரத்து செய்யப்படுவதுடன், கட்சிக் கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், திருச்சியில் நாளை நடைபெறவிருந்த அரசு நிகழ்ச்சியும் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு, மூச்சுத்திணறல் காரணமாக கடந்த செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள எம்ஜிஎம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக அவருக்குத் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், மாரடைப்பு காரணமாக இன்று, சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார். இதனை எம்ஜிஎம் மருத்துவமனை நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
வி.எஸ்.பாபுவின் மறைவுக்குப் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.