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முதலமைச்சர் விஜய் பிறந்தநாள்: பிரதமர் மோடி, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகியோரும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர்.

முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய்
முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 10:43 AM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று தனது 52வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அதனை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் திரைத்துறை பிரபலங்கள் பலர் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து பதிவில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். அவர் நீண்ட ஆயுள் மற்றும் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ இறைவனை வேண்டுகிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.

மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவரது பதிவில், “தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன். தமிழ் மக்களின் உரிமைகள், கண்ணியம் மற்றும் லட்சியத்தை பாதுகாப்பதிலும், மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுவதிலும் நான் உங்களுடன் உறுதுணையாக நிற்பேன்” என கூறியுள்ளார்.

அதேபோல் முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து பதிவில், “முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு எனது பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். தாங்கள் மகிழ்ச்சியோடும், உடல், உள நலத்தோடும் பொதுவாழ்வில் பணியாற்றிட விழைகிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து பதிவில், “தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு, எனது இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். நீண்ட ஆயுள் மற்றும் உடல்நலத்துடன் தாங்கள் பணியாற்றிட வாழ்த்துகிறேன்” என கூறியுள்ளார்.

அதேபோல் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாட்டு முதல்வருமான விஜய்க்கு என்னுடைய உளப்பூர்வமான பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துகள். உங்களுடைய பொதுவாழ்க்கைக்கானச் செயல்பாடுகளும், அரசியல் பணிகளும் சிறக்கட்டும்” என கூறியுள்ளார்.

முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், “தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலமைச்சர் விஜய், நல்ல உடல்நலத்துடன், நீண்ட ஆயுளுடன் தனது மக்கள் பணிகள் தொடர, எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.

மாநிலங்களவை உறுப்பினரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவருமான கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து பதிவில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர், பல கோடி இதயங்களின் அன்பைப் பெற்றிருக்கும் அன்புத் தம்பி விஜய்க்கு மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்” என கூறியுள்ளார்.

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அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான ஜோசப் விஜய்க்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நீண்ட ஆயுளோடும், பூரண உடல் நலத்தோடும் தனது மக்கள் பணியை மேன்மேலும் தொடர வேண்டும் என எல்லாம்வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்” என வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

அதனைத்தொடர்ந்து இன்று நடைபெற்ற சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.

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