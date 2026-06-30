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முதலமைச்சர் விஜய் கரூர் விசிட்: உறுதியானது தேதி - எப்போது செல்கிறார் தெரியுமா?

தமிழ்நாடு அரசியலின் பரபரப்பான சூழலில், முதலமைச்சர் விஜய்யின் கரூர் பயணம் அரசியல் மற்றும் நிர்வாக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 10:00 AM IST

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Updated : June 30, 2026 at 10:08 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின், முதல்முறையாக ஜூன் 10, 11 ஆகிய தேதிகளில் கரூர் மாவட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் விஜய் பயணம் மேற்கொள்கிறார்.

முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு ஜோசப் விஜய், கரூர் மாவட்டத்திற்கு மேற்கொள்ளும் முதல் அதிகாரப்பூர்வ பயணம் இதுவாகும். கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற தவெக கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில், 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு, சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரான விஜய், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை சென்னைக்கு வரவழைத்து, நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்திருந்தார்.

அப்போது கரூருக்கு நேரில் செல்லாமல், விஜய் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை சென்னைக்கு வரவழைத்து சந்தித்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளானது.

அது மட்டுமின்றி, கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்துவதற்கான நடைமுறைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. பொதுக்கூட்டங்களில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், கூட்டங்களை நடத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் (SOP) தமிழ்நாடு அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம், திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து ஜோசப் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். தற்போது முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதன்முறையாக ஜூலை 10, 11 ஆகிய தேதிகளில் கரூரில் பயணம் மேற்கொள்ளும் அவர், கடந்த ஆண்டு பரப்புரை கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினரை அவர்களது பகுதிக்கே நேரில் சென்று சந்தித்து, ஆறுதல் தெரிவிக்கவுள்ளார்.

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மேலும், கரூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கிறார். இதனிடையே, மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், அதன் தொடக்கமாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு ஜூலை 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் பயணம் மேற்கொள்கிறார் என்றும் தகவல்கள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாடு அரசியலில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வரும் நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த கரூர் பயணம் அரசியல் மற்றும் நிர்வாக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

Last Updated : June 30, 2026 at 10:08 AM IST

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