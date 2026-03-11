தடையற்ற எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம்- பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்
எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகத்தின் திடீர் நிறுத்தம் ஹோட்டல் துறைக்கு ஒரு நெருக்கடியை உருவாக்கியுள்ளதுடன், அவற்றில் பல மூடப்பட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது வருத்தமளிக்கிறது என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 11, 2026 at 10:58 PM IST
சென்னை: மேற்கு ஆசியாவில் மோசமடைந்து வரும் போர் சூழ்நிலையால் எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியைக் கருத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாட்டில் வீடு, வணிகம் மற்றும் தொழில் துறை நுகர்வோருக்கு தடையற்ற எல்பிஜி எரிவாயு விநியோகம் செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு மத்திய பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிப் பூரிக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அந்த கடிதத்தில் அவர், 'ஈரான் மற்றும் பிற வளைகுடா நாடுகளை உள்ளடக்கிய வளைகுடா பகுதிகளில் தொடரும் போர், இந்தியாவிற்கான எல்பிஜி எரிவாயு விநியோகத்தினை வெகுவாகச் சீர்குலைத்துள்ளது. மேற்கு ஆசியாவிலிருந்து எல்பிஜி எரிவாயு இறக்குமதியை இந்தியா அதிகமாகச் சார்ந்திருப்பது நிலைமையை மோசமாக்கியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வீட்டு உபயோகத்திற்கான எல்பிஜி எரிவாயுத் தேவை மாதத்திற்கு சுமார் 200 மெட்ரிக் டன் என்ற அளவிலும், வணிகம் மற்றும் தொழில் துறைகளின் தேவை மாதத்திற்கு மேலும் 20 மெட்ரிக் டன் என்ற அளவிலும் உள்ளது. தற்சமயம், விநியோகக் கட்டுப்பாடுகளைக் கருத்தில்கொண்டு, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வீட்டு இணைப்புகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து, தொழில் துறை மற்றும் வணிக நுகர்வோருக்கு எல்பிஜி விநியோகத்தை நிறுத்தியுள்ளன.
ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள் மற்றும் சிறிய உணவகங்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு எல்பிஜி எரிவாயு விநியோகத்தையே சார்ந்துள்ளன. இந்நிலையில், எல்பிஜி எரிவாயு விநியோகத்தின் திடீர் நிறுத்தம் ஹோட்டல் துறைக்கு ஒரு நெருக்கடியை உருவாக்கியுள்ளதுடன், அவற்றில் பல மூடப்பட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது வருத்தமளிக்கிறது.
பெருமளவில் தொழில்மயமாக்கப்பட்ட மாநிலமான தமிழ்நாட்டில், பெரிய தொழில்கள் தவிர, அதிக எண்ணிக்கையிலான குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்கள் உள்ளன. இவற்றில், பெரும்பாலான தொழில் நிறுவனங்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு எல்பிஜி எரிவாயுவை பயன்படுத்தும் நிலையில், எரிவாயு விநியோகத்தின் திடீர் நிறுத்தம் அவர்களை கடுமையாக பாதிக்கும். இதனால், மேலும் பல சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்படவேண்டிய சூழலை எதிர்கொள்ள நேரிடும். இதனை ஈடுசெய்வதற்கான மாற்று எரிபொருள் மாற்றத்திற்கு அதிக காலமும், கணிசமான செலவும் ஏற்படும்.
எனவே, தமிழ்நாட்டில் உள்ள வீடுகள், வணிகம் மற்றும் தொழில் துறை நுகர்வோருக்கு தடையற்ற எல்பிஜி எரிவாயு விநியோகம் செய்வதை உறுதி செய்ய மத்திய பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், முன்னெப்போதும் இல்லாத இந்த நெருக்கடியைச் சமாளிக்க மத்திய அரசு எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு துணை நின்று, ஆதரவளிக்கும்' என்று அந்த கடிதத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளார்.