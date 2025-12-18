கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளியுங்கள்: குடியரசுத் தலைவருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்
மாநில சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாவை குடியரசுத் தலைவரின் பார்வைக்கு அனுப்பும்முன் அதுகுறித்து அரசுடன் மாநில ஆளுநர் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
Published : December 18, 2025 at 9:51 PM IST
சென்னை: கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதா 2025 மற்றும் தமிழ்நாடு உடற்கல்வி - விளையாட்டு பல்கலைக்கழக சட்டத்திருத்த மசோதா 2025 ஆகியவற்றுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும்படி, குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்முவுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தை பிரித்து கும்பகோணத்தில் கலைஞர் பெயரில் பல்கலைக்கழகம் அமைக்க வகை செய்யும் சட்ட மசோதா தமிழக சட்டமன்றத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 29-ம் தேதி ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து மே மாதம் 2-ம் தேதி அந்த மசோதா தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டது. ஆனால் மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் அதனை ஜூலை 14-ம் தேதி, குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்முவின் பார்வைக்கு தமிழக ஆளுநர் ரவி அனுப்பி வைத்தார். இதேபோன்று சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழக சட்டத்திருத்த மசோதாவையும் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு அவர் அனுப்பி வைத்தார்.
இந்த மசோதாக்களில் பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராக தமிழக முதலமைச்சரும், இணைவேந்தராக உயர் கல்வித் துறை அமைச்சரும் இருப்பார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாக தெரிகிறது.
இவ்விரு மசோதாக்கள் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டு 5 மாதங்களுக்கு மேலான நிலையில், இதுவரை இவற்றின் மீது திரெளபதி முர்மு முடிவெடுத்ததாக தெரியவில்லை. இதனையடுத்து குறிப்பிட்ட மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க கோரி குடியரசுத் தலைவருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அண்மையில் கடிதம் எழுதி உள்ளார்.
அதில்,' தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாநில பல்கலைக்கழகங்களில், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக கட்டுப்பாட்டின் கீழ்தான் அதிக எண்ணிக்கையிலான மாவட்டங்களில் இயங்கிவரும் கல்லூரிகள் வருகின்றன. அதாவது அரியலூர், கரூர், நாகப்பட்டினம், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திருவாரூர் ஆகிய எட்டு மாவட்டங்களில் செயல்பட்டு வரும் கல்லூரிகள் வருகின்றன. அதிக அளவிலான கல்லூரிகளை கையாளுவதில் நிர்வாகரீதியாக சவால்களை பல்கலைக்கழகம் எதிர்கொண்டு வருகிறது.
அதேசமயம் டெல்டா மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் உள்ள சமூக மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களின் உயர் கல்வி விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய பொறுப்பு எனது தலைமையிலான அரசுக்கு உள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டே, உலக தரத்திலான உயர்கல்வியை தமிழக மாணவர்களுக்கு வழங்கும் நோக்கில், கும்பகோணத்தில் 54.86 ஏக்கர் பரப்பளவில் "கலைஞர் பல்கலைக்கழகம்" என்ற புதிய பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்படும் என்று கடந்த ஏப்ரல் 24-ம் தேதி சட்டமன்றத்தில் அறிவித்தேன்' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதையும் படிங்க: 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் பெயர் மாற்றம்; திமுக சார்பில் போராட்டம் நடத்த திட்டம் - முதலமைச்சர் தகவல்
மேலும், 'எனது தலைமையிலான தமிழக அரசு ஏப்ரல் 29-ம் தேதி, கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதா 2025 -ஐ சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து அன்றைய தினமே மசோதா ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து மே மாதம் 2 -ம் தேதி இந்த மசோதா தமிழக ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஏழாவது அட்டவணையின்படி, மாநில பட்டியல் மற்றும் பொதுப் பட்டியல் வரம்புக்குள் வரும் இந்த மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதற்கு பதிலாக, இதனை உங்களது பார்வைக்கு மாநில ஆளுநர் அனுப்ப வைத்துள்ளார். கடந்த ஜுலை 14-ம் தேதி உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட இந்த மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்' என்று தமது கடிதத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இதேபோன்று, 'தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழக சட்டத் திருத்த மசோதா 2025 -ம் தமிழக சட்டமன்றத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 29-ம் தேதி நிறைவேற்றப்பட்டு, மே மாதம் 6- ம் தேதி தமிழக ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டது. இந்த மசோதாவையும் உங்களது பார்வைக்கு ஜுலை 14-ம் தேதி ஆளுநர் அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவு 200-ன் கீழ், ஒரு மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் முன், அதில் குடியரசுத் தலைவரின் ஆலோசனை தேவைப்பட்டால் மாநில ஆளுநர் அதனை பெறலாம். ஆனால், ஒரு மாநில சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாவை குடியரசுத் தலைவரின் கருத்துக்கு அனுப்பும்முன், அதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசிடம் ஆளுநர் ஆக்கபூர்வமான பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது. இந்த அறிவுறுத்தலை குறிப்பிட்ட இந்த மசோதாக்கள் விஷயத்தில் தமிழக ஆளுநர் கடைபிடிக்கவில்லை' என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தமது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.