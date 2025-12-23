ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 12 பேர் கைது - மத்திய அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் கடிதம்
நீண்டகால மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண மீனவர் அளவிலான பேச்சுவார்த்தையை விரைவில் கூட்ட மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
Published : December 23, 2025 at 3:25 PM IST
ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 12 பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ள நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களையும், படகுகளையும் உடனடியாக விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து 2,500-க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் 300-க்கும் மேற்பட்ட விசைப் படகுகளில் நேற்று காலை மீன்பிடிக்க கடலுக்குச் சென்றனர். இவர்கள் இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் தனுஷ்கோடிக்கும், தலைமன்னாருக்கும் இடையே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அங்கு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இலங்கை கடற்படையினர், தங்கச்சிமடத்தை சேர்ந்த ஜோதிபாசு என்பவருக்கு சொந்தமான விசைப் படகையும், அதிலிருந்த பிரபாத், சந்தியா நிவிஸ்டர், ஜேம்ஸ், கியாஸ் ராஜ், டோஜா, அந்தோணி டெல்மன் உள்ளிட்ட 12 மீனவர்களையும் கைது செய்து தலைமன்னார் கடற்படை முகாமிற்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி, மன்னார் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்திருப்பதாக இலங்கை கடற்படையின் செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
மீனவர்கள் கோரிக்கை
கிறிதுஸ்மஸ் மற்றும் ஆங்கில புத்தாண்டு பண்டிகை கொண்டாட உள்ள நிலையில், 12 மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது வேதனை அளிக்கிறது. எனவே, கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களையும், பறிமுதல் செய்த படகையும் நல்லிணக்க அடிப்படையில் உடனடியாக விடுதலை செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
முதலமைச்சர் கடிதம்
இந்த நிலையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில், ‘ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 12 மீனவர்கள் இன்று இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இலங்கைக் கடற்படையினரால் மீனவர்கள் தொடர்ந்து கைது செய்யப்படுவதும், படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கடுமையாகப் பாதிக்கிறது.
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் இலங்கைக் கடற்படையினரால் சிறை பிடிக்கப்படும் நீண்டகால பிரச்சனைக்கு நிரந்தரமான தீர்வைக் காணவும், சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள மீனவர்களையும், அவர்களது மீன்பிடிப் படகுகளையும் விடுவிப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் வலியுறுத்தி— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) December 23, 2025
1/2 pic.twitter.com/9OdW5deWPG
|இதையும் படிங்க: சென்னை வந்த பியூஷ் கோயல் தலைமையில் பாஜக மைய குழுக் கூட்டம்: தேர்தல் குறித்து ஆவோசிக்கப்பட்டது என்ன?
இது தமிழ்நாட்டின் கடலோர மீனவ சமூகங்களிடையே மிகுந்த துன்பத்தையும், துயரத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, இந்த நீண்டகால பிரச்சினைக்கு நிரந்தரமான மற்றும் இரு தரப்பினராலும் ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்க தீர்வை எட்டுவதற்கு, கூட்டுப் பணிக்குழு அல்லது மீனவர் அளவிலான பேச்சுவார்த்தையை விரைவில் கூட்டுவதற்கு, மத்திய அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
தற்போது, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 248 மீன்பிடிப் படகுகளும், 62 மீனவர்களும் இலங்கை அரசின் வசம் காவலில் உள்ளனர். கடற்படையினரால் மேலும் கைது சம்பவங்கள் நடைபெறுவதை தடுக்கவும், இலங்கைக் காவலில் உள்ள அனைத்து மீனவர்களையும், அவர்களது மீன்பிடிப் படகுகளையும் விரைவில் விடுவித்திடவும் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்’ என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில், அரசு முறைப் பயணமாக இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் தற்போது இலங்கை சென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.