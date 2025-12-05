டிட்வா புயல் பாதிப்பு: இலங்கைக்கு கப்பல் மூலம் நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பும் தமிழக அரசு
’டிட்வா’ புயலால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட இலங்கை நாட்டிற்கு தமிழக அரசு சார்பில் 10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான வேட்டி, சேலைகள், மற்றும் போர்வைகள் உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது
Published : December 5, 2025 at 7:29 PM IST
சென்னை: இலங்கைக்கு செல்லும் நிவாரணப் பொருட்கள் அடங்கிய கப்பலை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை கொடி அசைத்து வழியனுப்புகிறார்.
வங்கக்கடலில் உருவான ’டிட்வா’ புயல் காரணமாக இலங்கையில் வரலாறு காணாத அளவில் பெருமழை பெய்தது. இதனால் இலங்கை பகுதிகள் முழுவதும் அதிக பாதிப்புகளை சந்திக்க நேர்ந்தது. மேலும் பொருள் சேதம், உயிர் சேதம் என இலங்கை நாட்டு மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியது.
மேலும் புயலால் 400க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாகவும், 366க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமாகி உள்ளதாகவும் இலங்கை பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் இலங்கையில் ’டிட்வா’ புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார்.
அதன்படி நெசவு மற்றும் கைத்தறி துறை சார்பாக 10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான வேட்டி, சேலைகள், மற்றும் போர்வைகள் உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. சென்னை அண்ணா சாலையில் இருந்து கனரக வாகனங்கள் மூலம் சென்னை துறைமுகம் அனுப்பப்பட்டு, அங்கிருந்து கப்பல் மூலமாக இலங்கைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட இலங்கை மக்களுக்கு, அரிசி, பருப்பு, பால் பவுடர் உள்ளிட்ட பொருட்கள் சென்னை துறைமுகத்தில் இருந்து கப்பல்கள் மூலமாக இலங்கைக்கு நாளை அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. நாளை இலங்கைக்கு செல்லும் நிவாரணப் பொருட்கள் அடங்கிய கப்பலை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடியசைத்து வழியனுப்பவுள்ளார்.
ஏற்கனவே டிட்வா புயலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை மக்களுக்குத் துணை நிற்கத் தமிழ்நாடு அரசு தயாராக உள்ளதாகவும், இலங்கை மக்களுக்கு மத்திய அரசின் மூலம் உணவுப் பொருட்கள், மருந்துப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றைத் வழங்கி, இலங்கை மக்கள் மீண்டெழுந்திட உதவிக்கரம் நீட்டிடத் தமிழ்நாடு அரசு தயாராக இருப்பதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார். மேலும் மத்திய அரசுடன் இணைந்து செயல்பட அதிகாரிகள் குழு அமைக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும் இலங்கையில் சிக்கித் தவிக்கும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பயணிகளை மீட்க அயலகத் தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத் துறை சார்பில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்பட்டு, புயலால் பாதிக்கப்பட்ட இலங்கையில் இருந்த ஏராளமான தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டிற்குத் திரும்ப அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர்.