எந்த முகமூடி அணிந்து வந்தாலும் தமிழ்நாட்டுக்குள் பாஜகவால் நுழையவே முடியாது - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
Published : March 9, 2026 at 8:27 PM IST
திருச்சி: திமுக இருக்கும் வரை, அந்தர்பல்டி அடித்தாலும், யாரைக் கூட்டி வந்தாலும், யாரை வைத்து மிரட்டினாலும், எந்த முகமூடி அணிந்து வந்தாலும் பாஜகவால் தமிழகத்திற்குள் நுழையவே முடியாது என்று முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் அதற்கான பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. அந்த வகையில், திமுக சார்பில் திருச்சியை அடுத்த சிறுகனூரில் இன்று 12-வது மாநில மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. விழா மேடையில் அவர்கள் இருவருக்கும் அமைச்சர் கே.என். நேரு தரப்பில் வீரவாள் வழங்கப்பட்டது.
சுமார் 200 ஏக்கர் பரப்பளவில் பல லட்சம் பேர் கலந்து கொண்ட இந்த மாநாட்டில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர் பேசியதாவது:
ஒரு கிரிக்கெட் போட்டியின் கடைசி ஓவரில் சிக்ஸர் அடித்து வெற்றி காண்பது, ஃபினிஷிங் ஷாட்டாக இருக்கும். அது போன்ற வெற்றியை 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் நாம் பெறப் போகிறோம். இந்த தேர்தலில் 200 தொகுதிகளை வெல்ல வேண்டும் என்பதே நம் இலக்கு.
இதுவரை நடைபெற்ற 12-ல் 7 மாநாடுகள் திருச்சியில் தான் நடந்துள்ளன. பெரியார் வாழ்ந்தது திருச்சியில் தான். வெவ்வேறு வழக்குகளில் பெரியாரும், அண்ணாவும் ஒரே சிறையில் இருந்ததும் திருச்சியில் தான். கலைஞர் கைதாகி சிறையில் அடைக்கப்பட்டது திருச்சியில் தான். நான் கைக்குழந்தையாக இருந்த போது என்னை தாயார் தயாளு அம்மாள் சிறைக்கு கொண்டு வந்து கலைஞரிடம் காண்பித்ததும் திருச்சியில் தான். கலைஞர் முதன்முதலில் சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகுதி உள்ள மாவட்டமும் திருச்சி தான். திமுக தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்ற முடிவை அண்ணா எடுத்தது திருச்சி மாநாட்டில் தான்.
சிலர் தவணை முறையில் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிடுகிறார்கள். நம் தேர்தல் அறிக்கை விரைவில் வரும். சிலர், திமுக அரசின் திட்டங்களையே காப்பியடித்து தேர்தல் அறிக்கையாக வெளியிடுகிறார்கள்.
திமுக அரசு செயல்படுத்தி வரும் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம், காலை உணவுத் திட்டம், மகளிர் விடியல் பயணம், புதுமைப்பெண், தமிழ்ப் புதல்வன், நான் முதல்வன், வீடு தேடி ரேசன் பொருட்கள் வரும் தாயுமானவர் திட்டம், மக்களை தேடி மருத்துவம் ஆகிய திட்டங்களை யாராலும் நிறுத்த முடியுமா? எவராலும் நிறுத்த முடியாத திட்டங்களை செயல்படுத்துவது தான் திமுக அரசு. இந்த திட்டங்கள் இருக்கும் வரை, ஸ்டாலின் ஆட்சி தான் தொடரும்.
ஆனால், மத்திய அரசோ, மாநில அரசு கேட்ட நிதியை தருவதில்லை. ஆளுநர் மூலமாக குடைச்சல், நீட் தேர்வு, இந்தி திணிப்பு, மிரட்டிப் பார்க்க ரெய்டுகள் என பல்வேறு வழிகளில் மத்திய அரசு தொந்தரவு செய்து வருகிறது.
தமிழ்நாட்டின் உண்மையான எதிரி யார் என்று மக்களுக்கு தெரியும். அதிமுக என்ற முகமூடியை அணிந்து வந்தால் எங்களுக்கு அடையாளம் தெரியாமல் போய் விடுமா? கருப்பு - சிவப்பு இருக்கும் வரை, காவி கும்பலை உள்ளே விட மாட்டோம். முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தன் சொந்த நலனுக்காக பாஜகவின் அடிமையாகிவிட்டார்.
பீகாரில் இதுவரை பாஜக முதலமைச்சர் ஆட்சி செய்ததில்லை. அங்கு நிதிஷ்குமாரை ஓரங்கட்டி விட்டு பாஜக முதலமைச்சரை கொண்டு வரப் போகிறார்கள்.
திமுக இருக்கும் வரை, தமிழகத்தில் அந்தர்பல்டி அடித்தாலும், யாரை அழைத்து வந்தாலும், யாரை வைத்து மிரட்டினாலும், எந்த முகமூடி அணிந்து வந்தாலும் பாஜகவால் தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழையவே முடியாது.
வரப் போகும் தேர்தலில் வெல்லப் போவது தமிழ்நாடு அணியா? டெல்லி அணியா? என்பது தான் கேள்வி. வரும் தேர்தலில் நமது தொண்டர்கள் திமுகவுக்கு மட்டுமன்றி, கூட்டணி கட்சிகள் வெற்றி பெறவும் உழைக்க வேண்டும். ஏனெனில், நம் கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் கொள்கைக்காக வந்தவர்கள்.
தமிழ்நாட்டில் இதுவரை அண்ணா, கலைஞர், எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, ஸ்டாலினாகிய நான் ஆகியோரை மக்கள் வாக்களித்து முதல்வராக தேர்வு செய்தனர். மண், மொழி, மக்களை காக்க நான் ரெடி. 7-வது முறை மட்டுமல்ல இனி எப்போதும் திமுக ஆட்சி தான் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சூளுரைத்தார்.