அறிவுத் தீ அணையாததால் பாசிசவாதிகளால் இங்கு கலவர தீயை பற்ற வைக்க முடியவில்லை- ஸ்டாலின் பெருமிதம்

மற்ற மாநிலங்களை விட அனைத்து வகையிலும் நாம் இருபது ஆண்டுகள் முன்னோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

நூல் வெளியீட்டு விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
நூல் வெளியீட்டு விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 23, 2025 at 9:39 AM IST

Updated : December 23, 2025 at 11:51 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அறிவுத் தீ அணையாமல் இருப்பதால்தான் கலவர தீயை பற்ற வைக்க முடியவில்லை என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

எழுத்தாளர் ப.திருமாவேலன் எழுதிய 'தீரர்கள் கோட்டம் திமுக', 'திராவிட அரசியல் - திராவிட அரசு இயல்', 'முறைசெய்து காப்பாற்றும் முதலமைச்சர்' ஆகிய மூன்று நூல்களின் வெளியிட்டு விழா, சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக அரங்கில் நடைபெற்றது. இதில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு நூல்களை வெளியயிட்டார்.

பின்னர் விழாவில் பேசிய அவர், "ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை உயர்த்துகின்ற கருத்தியல் அடையாளமாக திராவிட இயக்கம் இருக்கின்றது. இதன் காரணமாக ஆதிக்கவாதிகளுக்கும், அவர்களுக்கு அடிமை சேவகம் செய்பவர்களுக்கும், திராவிடம், திராவிட இயக்கம், திமுக என்றாலும் கசக்கின்றது. ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் மேலெழுந்து வருகிறார்கள் என்றதும் வன்மம் வெளியே வருகிறது.

மற்ற மாநிலங்களைவிட அனைத்து வகையிலும் நாம் இருபது ஆண்டுகள் முன்னோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அரசியலில் பலரும் சொகுசை எதிர்பார்த்து வருவார்கள். ஆனால், திமுகவுக்கு அந்த சொகுசு கிடையாது. எதிர்ப்பாளர்களை குப்பைத் தொட்டியில் எறிந்து கோட்டையைப் பிடித்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம். தமிழ்ச் சமுதாயத்தை முன்னேற்றுவதற்கான வேலையை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

இதையும் படிங்க: அமித்ஷா திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக மாறிய ''அதிமுக'' - உதயநிதி ஸ்டாலின் கடும் விமர்சனம்

காலங்கள் மாறும், எதிரிகள் மாறுவார்கள், ஆனால் திமுக மட்டும் கம்பீரமாக நிலைத்து நிற்கும். காலந்தோறும் உருவாகின்ற அரசியல் எதிரிகளை 'சிங்கிள் ஹேண்டில்' எதிர்கொண்டு, நூற்றாண்டை நோக்கி நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். சூரியனைப் போல நிரந்தரமான ஒளியை வழங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். நம்மை எப்படி கார்னர் செய்வது என்று தெரியாமல் எதிரிகள் புலம்புகிறார்கள்” என்றார்.

கலவர தீயை பற்ற வைக்க முடியவில்லை

மேலும் பேசிய அவர், “புத்தக வாசிப்புதான் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற தியானம். அதனால் ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம்அல்லது 15 நிமிடங்களாவது புத்தகங்களை வாசியுங்கள். உங்களைப் பார்த்து வீட்டில் உள்ள குழந்தைகளும் பின்பற்றுவார்கள். பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்கள் தான் எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும். அறிவுத் தீ அணையாமல் இருப்பதால்தான் நம் ஊரில் கலவரத் தீயை பற்ற வைக்க முடியவில்லை. வாசிப்பும், வளர்ச்சியும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையது. நிமிர்ந்த தமிழ்நாடு ஒருநாளும் தலைகுனியாது. பாசிசவாதிகளின் பகல்கனவு இங்கு பலிக்காது. வரலாற்றைப் படிப்போம், தொடர்ந்து வரலாறு படைப்போம்” என்று ஸ்டாலின் பேசினார்.

Last Updated : December 23, 2025 at 11:51 AM IST

