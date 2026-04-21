கருணாநிதியை விட ஆபத்தானவன் என சொல்வது எனக்கு பெருமைதான்: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

இன்றுடன் தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிவடையும் சூழலில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 21, 2026 at 7:23 AM IST

சென்னை: கருணாநிதியை விட நான் ஆபத்தானவன் என எதிர்க்கட்சிகள் கூறுவது எனக்கு பெருமைதான் என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நாளை மறுதினம் (ஏப்.23) நடைபெறவுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு, அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் இன்று மாலையுடன் நிறைவடைகின்றன.

இந்த சூழலில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் பேசியிருப்பதாவது:

வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? தேர்தல் பிரச்சாரம் பரபரப்பாக போய்ட்டு இருக்கு. தமிழ்நாடு முழுவதும் சென்று மக்களை நான் சந்தித்தாலும், இந்த வீடியோ மூலமாக சில விஷயங்களை உங்ககிட்ட மனசுவிட்டு பேச நினைக்கிறேன்.

இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் தேர்தல் வரப் போகிறது. இந்த நேரத்துல சில விஷயம் எனக்கு மனதில் தோணுது. 2021-இல் இதே மாதிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடந்துச்சு.

அந்த சமயத்தில், சிலர் கருணாநிதியை விட மு.க. ஸ்டாலின் ஆபத்தானவன் எனக் கூறினார்கள். கருணாநிதியுடன் என்னை எப்போதும் ஒப்பிட முடியாது. அவரை நான் அப்பா என கூப்பிட்டதை விட தலைவர்னு கூப்பிட்டதுதான் அதிகம்.

