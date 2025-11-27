முன்னாள் எம்.பி. விடுதலை விரும்பியை சந்தித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
திமுக மூன்றெழுத்தல்ல, உள்ளிருந்து நம்மை இயக்கும் உயிரெழுத்து என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 27, 2025 at 9:24 AM IST
கோயம்புத்தூர்: சுந்தராபுரத்தில் முன்னாள் எம்.பி. விடுதலை விரும்பியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த நாட்களாக கோவை மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக வருகை புரிந்தார். நேற்றைய தினம் ஈரோட்டில் அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட அவர், மாலை சென்னை செல்வதற்காக கோவை வருகை தந்தார். அங்கு, யாரும் எதிர்பாராத விதமாக சுந்தராபுரம் எல்ஐசி காலனியில் உள்ள முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விடுதலை விரும்பி இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று நலம் விசாரித்தார்.
திமுகவின் கொள்கை பரப்புச்செயலாளராகவும், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்தவர் விடுதலை விரும்பி. தற்போது வயது மூப்பின் காரணமாக தீவிர அரசியலில் இருந்து விலகி இல்லத்தில் ஓய்வு எடுத்து வருகிறார். இந்த நிலையில், அவரது இல்லத்திற்குச் சென்ற முதலமைச்சர் விடுதலை விரும்பி மற்றும் அவரது மனைவியை நேரில் சந்தித்து உடல்நலம் குறித்து விசாரித்து அவர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.
அப்போது, முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி அனுப்பிய பழைய கடிதங்களை விடுதலை விரும்பி காட்டினார். அதனை, முதலமைச்சரும், துணை முதலமைச்சரும் படித்து பார்த்தனர். பின்னர், அவரது பேத்தியை மடியில் வைத்து சிறிது நேரம் உரையாடினார். இந்த சந்திப்பில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அமைச்சர் எ.வ.வேலு ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.
இந்த சதிப்பு குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், ‘திமுக மூன்றெழுத்தல்ல, உள்ளிருந்து நம்மை இயக்கும் உயிரெழுத்து. கழக மூத்த முன்னோடியும், தனது கம்பீர உரைவீச்சால் நாடாளுமன்றத்திலும் மக்கள் மன்றத்திலும் முத்திரை பதித்தவருமான விடுதலை விரும்பி அவர்களது இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அவரது நலனை விசாரித்தேன்.
அவர், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) பணிகள் குறித்துக் கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து, மக்களின் வாக்குரிமை என்ற ஜனநாயக நலன் குறித்து விசாரித்தார். முதுமையில் அனுபவங்களை அசைபோடுபவர்களுடன் அன்பாய் ஆறுதலாய் இருக்கும் நேரங்களில் மனம் இளமையாகிறது. அவர்களும் புத்துணர்ச்சி பெறுகிறார்கள்’ இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.