"டெல்லியின் ஆதிக்கத்துக்கு தமிழ்நாடு அடிப்பணியாது" - காஞ்சி பொதுக்கூட்டத்தில் கேள்விக் கணைகளால் மோடியை துளைத்தெடுத்த ஸ்டாலின்
போதைப்பொருள்கள் புழக்கம் குறித்து மகாராஷ்டிராவில் பேச வேண்டியதை மதுராந்தகத்தில் பேசலாமா? என்று பிரதமர் மோடிக்கு, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாஸின் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
Published : January 25, 2026 at 7:18 PM IST
காஞ்சிபுரம்: டெல்லியின் ஆதிக்கத்துக்கு தமிழ்நாடு என்றும் அடிப்பணியாது என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதிபட கூறினார்.
மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தும் பொதுக்கூட்டம், காஞ்சிபுரம், பச்சையப்பன் ஆடவர் கல்லூரி மைதானத்தில் இன்று மாலை நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரம் தெற்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் நடைபெற்ற இந்தப் பொதுக்கூட்டத்தில் திமுக தலைவரும், தமிழத முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்புரை ஆற்றினார். அவர் தமது உரையில் குறிப்பாக, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) தலைவர்கள் பங்கேற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, திமுக அரசு மீது சுமத்திய பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலடி கொடுத்தார்.
தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள்கள் புழக்கம் அதிகரித்துவிட்டதாக பிரதமர் மோடி பொத்தம்பொதுவாக குற்றம்சாட்டிவிட்டு சென்றுள்ளார் என்று கூறிய ஸ்டாலின், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மொத்தம் 11,303 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப்பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இவற்றில் அதிகமான போதைப்பொருள்கள் குஜராத்,மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களில் உள்ள துறைமுகங்களில்தான் பிடிப்பட்டுள்ளன. இவ்விரு மாநிலங்களிலும் நீங்கள் (மோடி) சொல்லும் பாஜகவின் டவுள் எஞ்சின் ஆட்சிதானே நடைபெறுகிறது? எனவே இந்த குற்றச்சாட்டை நீங்கள் அங்குதானே வைக்க வேண்டும்? மகாராஷ்டிராவில் பேச வேண்டியதை மதுராந்தகத்தில் பேசுவது நியாயமா? என்று ஸ்டாலின் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பினார்.
இதேபோன்று, மதுராந்தகம் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேசியபோது, 'தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை' என்றும் குற்றம்சாட்டியிருந்தார். அதற்கும் காஞ்சிபுரம் பொதுக்கூட்டத்தில் ஸ்டாலின் பதிலடி கொடுத்தார். இதுகுறித்து அவர் பேசும்போது, 5 மாத கர்ப்பிணியான பில்கிஸ் பானுவை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கின் குற்றவாளிகள் 11 பேரை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்து உலகையே அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்தது குஜராத் மாநில பாஜக அரசு. ஆனால், பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளில் தண்டனை பெறும் குற்றவாளிகளுக்கு முன்கூட்டி விடுதலை இல்லை என்ற சட்டத்தை நிறைவேற்றியது எனது தலைமையிலான திராவிட மாடல் அரசு. இங்கு வந்து நீங்கள் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று பேசலாமா? என்று ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் புதுமைப் பெண், விடியல் பெண், தோழி விடுதி என திமுக அரசு செயல்படுத்தி வரும் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மூலம் பெண்களின் சமூக, பொருளாதார பங்களிப்பு அதிகரித்துள்ளது. நாட்டிலேயே தமிழ்நாட்டில்தான் பெண்கள் அதிக அளவில் உயர்க்கல்வி பயில்கின்றனர், தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் பெண்களின் எண்ணிக்கை எங்கள் மாநிலத்தில் தான் அதிகம். இப்படி தமிழ்நாட்டு பெண்களின் முன்னேற்றம் குறித்து எந்தவித புரிதலும் இல்லாமல், தமிழக ஆளுநரை போலவே, பிரதமராகிய நீங்கள் பேசலாமா? என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார்.