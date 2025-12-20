ETV Bharat / state

தமிழகமே திரும்பி பார்க்கும் திருநெல்வேலி பொருநை அருங்காட்சியகம்: இன்று திறந்து வைக்கிறார் முதலமைச்சர்

வண்ண விளக்குகளால் ஜொலிக்கும் பொருநை அருங்காட்சியகத்தின் கழுகு பார்வை காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது.

பொருநை அருங்காட்சியகம்
பொருநை அருங்காட்சியகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 20, 2025

திருநெல்வேலி: தமிழர்களின் பெருமையை பறைசாற்றும் விதமாக திருநெல்வேலி ரெட்டியார்பட்டியில் அமைந்துள்ள பொருநை அருங்காட்சியகத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைக்கிறார்.

பொருநை நதி (தாமிரபரணி) ஆற்றங்கரை நாகரிகத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றும் வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை ரெட்டியார்பட்டி இரட்டை மலை அருகே பொருநை அருங்காட்சியகம் அமைக்க, கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. அதன்படி, சுமார் 67.25 கோடி செலவில் 13.2 ஏக்கர் பரப்பளவில், 54 ஆயிரம் சதுர அடியில் இந்த அருங்காட்சியகம் பிரம்மாண்டமாக கட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த அருங்காட்சியகத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (டிச.20) திறந்து வைக்க உள்ளார். இதற்காக, முதலமைச்சர் சென்னையில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு விமான மூலமாக வருகிறார். பின்னர், அங்கிருந்து கார் மூலம் திருநெல்வேலி செல்லும் அவர், பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்கிறார். தொடர்ந்து, இன்று மாலை பொருநை அருங்காட்சியகத்தை அவர் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

பொருநை அருங்காட்சியகம்

ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை, கொற்கை ஆகிய இடங்களில் அகழ்வாய்வுகளின் போது கண்டறியப்பட்ட பொருட்களை காட்சிப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், சுமார் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன் மக்கள் பயன்படுத்திய இரும்பு பொருட்கள், மோதிரம், முதுமக்கள் தாலி, நாணயம், பானை, ஏடுகள் போன்ற தொல்பொருள்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் அகழ்வாராய்ச்சியின் அடுத்த மைல் கல்லாக இந்த அருங்காட்சியகம் அமைகிறது. குறிப்பாக, நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, அகழ்வாராய்ச்சி பணிகள், முன்னோர்களின் வணிகம், வாழ்வியல் முறை, விவசாயம் போன்றவை குறித்து தத்ரூபமாக திரைகளில் காட்சிப்படுத்த 3D மற்றும் 5D திரையரங்குகள் அமைய உள்ளது.

பொருநை அருங்காட்சியகத்தின் கழுகுப்பார்வை காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அருங்காட்சியகத்தின் வளாகத்தில் பசுமையான புல்வெளி தரைகள், அலங்கார வளைவுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பழங்கால அரண்மனை பாணியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அருங்காட்சியகத்தின் கழுகு பார்வை காட்சி தற்போது வெளியாகியுள்ளது. திறப்பு விழாவை ஒட்டி, அருங்காட்சியகம் முழுவதும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை பார்ப்பதற்கு மன்னர்கள் காலத்தில் இருந்த பிரம்மாண்ட அரண்மனைகளை நினைவூட்டுகிறது.

முன்னதாக, இந்த பொருநை அருங்காட்சியகத்தின் புல்வெளி பாறையில் 'ராம்' என்று இந்தியில் எழுதப்பட்டதால் சர்ச்சை எழும்பியது. இதனையடுத்து, ஊழியர்கள் 'ராம்' என எழுதப்பட்டிருந்த இடத்தில் வெள்ளை பெயிண்ட் கொண்டு அழித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

பொருநை அருங்காட்சியகம்
PORUNAI MUSEUM IN TIRUNELVELI
MK STALIN INAUGURATE PORUNAI MUSEUM
மு க ஸ்டாலின்
PORUNAI MUSEUM

