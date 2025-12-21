நெல்லையின் புதிய அடையாளம் 'பொருநை' அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்
Published : December 21, 2025 at 9:07 AM IST
திருநெல்வேலி: ரெட்டியார்பட்டியில் சுமார் 67.25 கோடி ரூபாய் செலவில் 13.2 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பொருநை அருங்காட்சியகத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்றிரவு திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார்.
தமிழரின் நாகரீகத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றும் வகையில் ஆதிச்சநல்லூர், கொற்கை, சிவகளை, துலுக்கர்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் அகழாய்வு செய்யப்பட்ட பொருட்களை, பொதுமக்களுக்கு காட்சிப்படுத்தும் விதமாக பொருநை அருங்காட்சியகம் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார்.
அதன்படி, கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை ரெட்டியார்பட்டி இரட்டை மலை அருகே பொருநை அருங்காட்சியகம் அமைக்க அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. தற்போது சுமார் 67.25 கோடி செலவில் 13.2 ஏக்கர் பரப்பளவில், 54 ஆயிரம் சதுர அடியில் இந்த அருங்காட்சியகம் பிரம்மாண்டமாக கட்டப்பட்டுள்ளது. பழங்கால கட்டிடக்கலை அமைப்பில், நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கட்டி முடிக்கப்பட்ட இந்த பொருநை அருங்காட்சிகத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேறறிரவு (டிச.20) ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார்.
இதில், பொருநை நதிக்கரை ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வில் முதன்முதலாக நெல்மணிகள் குறியீடுடன் கிடைத்த பொருளை, அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு முதலமைச்சருக்கு நினைவுப் பரிசாக வழங்கினார். தொடர்ந்து அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள இரும்பு ஈட்டி, தங்கத்திலான நெற்றி பட்டை, வெண்கல வடிகட்டி, கிண்ணம், முதுமக்கள் தாழி, நெல்மணிகள் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டு, அதுகுறித்த தகவல்களை தொல்லியலாளர்களிடம் முதலமைச்சர் கேட்டறிந்தார்.
தொடர்ந்து அகழ்வாராய்ச்சி தொடர்பான காட்சிப்படுத்தப்பட்ட புகைப்படங்களையும் அவர் பார்வையிட்டார். அருங்காட்சியக வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள திரையரங்கில், அகழாய்வு தொடர்பான காட்சிகளையும் கண்டு களித்தார். மேலும், அருங்காட்சியக வளாகத்தில் வன்னி மர கன்று ஒன்றையும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நட்டார். இந்த விழாவில், தமிழக சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவு, தூத்துக்குடி எம்.பி கனிமொழி, அமைச்சர்கள் நேரு, வேலு, சுப்பிரமணியன், தங்கம் தென்னரசு மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
அருங்காட்சியகத்தில் என்ன ஸ்பெஷல்?
பொருநை அருங்காட்சியகத்தில் டிஜிட்டல் முறையில் உருவகப்படுத்தப்பட்ட இரும்பு உருக்கு செயல்முறை, 5-D முறையில் தமிழ் நிலங்களின் வழியாக உணர்வுப் பயணம், பாண்டி விளையாட்டு தரை ஒளிபடக் காட்சி, தொல்லியல் வரலாற்றுப் பின்புலம் குறித்த ஆவணப்படம்,மெய்நிகர் படகு அனுபவ உருவகம் (Virtual boat experience), ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்கு நாகரிகங்களின் தொடுதிரை காட்சி (Touch screen display), கருவிகளை உருவாக்கும் ஊடாடு சுவர் (interactive wall), டிஜிட்டல் ஃபீட்பேக் மையம் Digital Feedback Center), பொருநையின் குரல் பயணம் போன்ற ஏராளமான நவீன தொழில்நுட்ப அனுபவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.