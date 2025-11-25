ETV Bharat / state

கோவையில் நவீன வசதிகளுடன் செம்மொழி பூங்கா - முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்

செம்மொழிப் பூங்கா வளாகத்தில் பழங்கால தமிழர்கள் உபயோகப்படுத்திய பொருட்களுடன் கூடிய அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை செம்மொழி பூங்கா
கோவை செம்மொழி பூங்கா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 12:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: காந்திபுரத்தில் 45 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள செம்மொழி பூங்காவை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

கோவையில் கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலகத் தமிழ் செம்மொழி மாநாட்டில், அன்றைய முதலமைச்சராக இருந்த கருணாநிதி, செம்மொழி பூங்கா அமைக்கப்படும் என அறிவித்தார். ஆனால், அதன் பின்னர் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதால் அத்திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டது. இதனையடுத்து, திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர், செம்மொழி பூங்கா அமைப்பதற்காக பணிகள் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது.

கோவை செம்மொழி பூங்கா
கோவை செம்மொழி பூங்கா (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன்படி, கோவை மாநகராட்சி சார்பில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், 45 ஏக்கர் பரப்பளவில் செம்மொழி பூங்கா அமைக்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார்.

45 ஏக்கரில் செம்மொழி பூங்கா

45 ஏக்கரில், ரூ.208.50 கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள செம்மொழி பூங்காவில் செம்மொழி வனம், மகரந்த வனம், மூலிகை வனம், நீர் வனம், நட்சத்திர வனம், நலம்தரும் வனம், நறுமண வனம் உள்ளிட்ட 23 விதமான தோட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் செடி, கொடி, மரம் போன்ற தாவர வகைகளை சேர்ந்த 5 லட்சத்திற்கும் அதிமான தாவரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கோவை செம்மொழி பூங்கா
கோவை செம்மொழி பூங்கா (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக, இந்த செம்மொழி வனத்தில் சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள மரங்கள் மற்றும் செடிகள் நடப்பட்டுள்ளன. மேலும், பூங்கா வளாகத்தில் உள்ள மரங்கள், தாவரங்கள் குறித்த தகவல்கள் அடங்கிய பெயர் பலகைகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு, பெயர் பலகைகளில் க்யூ.ஆர் குறியீடு (QR code) மூலம் அந்த தாவரங்கள் குறித்த முழு விபரங்களையும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் தொழில்நுட்ப வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது.

குழந்தைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடு

மேலும், செம்மொழிப் பூங்கா, 500 பேர் அமரக்கூடிய வகையில் திறந்தவெளி அரங்கம், கடையெழு வள்ளல்களின் சிற்பங்கள், இயற்கை அருங்காட்சியகம், திறந்த வெளி அரங்கம், உயர்தர உடற்பயிற்சி கருவிகளுடன் திறந்தவெளி உடற்பயிற்சி மையம், இயற்கை உணவகம், பூங்காவில் பணியாற்றும் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கென தனி அறை, உணவகம், ஒப்பனை அறை, சில்லறை விற்பனை நிலையம், செயற்கை நீர் வீழ்ச்சியுடன் கூடிய நுழைவு வாயில் போன்ற முக்கியமான அம்சங்களை கொண்டுள்ளது.

செம்மொழி பூங்கா (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, இந்த பூங்கா வளாகத்தில் மக்கள் எளிதாக நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கு ஏதுவாக இயற்கை முறையில் 2.2. கி.மீ. தூரத்திற்கு நடைபாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பூங்கா வளாகத்தினுள் 4,000 சதுர அடி பரப்பளவில் உள்வன மாதிரி காட்சியமைப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கு என 14,000 சதுர அடி பரப்பளவில் விளையாட்டுத்திடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் விளையாட்டுத்திடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பூங்கா வளாகத்தில் தரைத்தள வாகன நிறுத்துமிடத்தில் மொத்தம் 450 கார்கள், 10 பேருந்துகள் மற்றும் 1,000 இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் அளவிற்கு வாகன நிறுத்துமிட வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பூங்கா வளாகத்தினுள் ஜெர்மன் தொழிநுட்பத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு வடிகால் அமைப்பு 2 கிலோ மீட்டர் நீளத்திற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களால் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கு வசதியாக மதி அங்காடி நிறுவப்பட்டுள்ளது. முதியோர்களுக்கும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் ஏதுவாக இருக்கும் வகையில் சக்கர நாற்காலிகள், மின்சாரத்தில் இயங்கும் பேட்டரி வண்டிகள் போன்ற வசதிகள் ஏற்படுத்தி தரப்பட்டுள்ளது. பார்வையாளர்கள் புகைப்படம் எடுத்து மகிழ, பல்வேறு இடங்களில் செல்பி பாயிண்ட்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

தாவரவியல் அருங்காட்சியகம்:

குறிப்பாக, இந்த செம்மொழிப் பூங்கா வளாகத்தில் பழங்கால தமிழர்கள் உபயோகப்படுத்திய பொருட்களுடன் கூடிய அருங்காட்சியகம் மற்றும் தாவரவியல் அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சிறுவர்களுக்கான உள்விளையாட்டு அறை, படிப்பக வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

செம்மொழி பூங்கா
MK STALIN
SEMMOZHI PARK
மு க ஸ்டாலின்
SEMMOZHI PARK IN COIMBATORE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.