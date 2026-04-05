துரோகத்தின் உருவம் ஈபிஎஸ்; விருதுநகர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஸ்டாலின் கடும் தாக்கு
வேளாண் சட்டங்களை ஆதரித்தும், புதிய குடியுரிமை சட்டத்தை ஆதரித்தும், பொள்ளாச்சி பாலியல் குற்றவாளிகளை தப்பிக்க வைத்தும், சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான சட்டங்களை ஆதரித்தும் துரோகம் செய்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் விமர்சித்தார்.
Published : April 5, 2026 at 9:30 PM IST
விருதுநகர்: விஸ்வாசத்திற்கு உருவம் கொடுத்தால் அது, பாகுபலி கட்டப்பா என்பதுபோல், துரோகத்திற்கு உருவம் கொடுத்தால் அது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனி சாமிதான் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
விருதுநகர் அருகே உள்ள சத்திரரெட்டியாபட்டியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார பொதுக் கூட்டத்தில் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு, விருதுநகரில் உள்ள 7 சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்து பேசினார்.
அவர் பேசுகையில்,"தமிழகத்தில் நான் சென்ற இடங்களில் எல்லாம், திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று மக்கள் ஆதரவு தெரிவித்துவிட்டார்கள். எனவே, விருதுநகரில் திராவிட மாடல் ஆட்சி உருவாக நீங்களும் ஆதரவு தர வேண்டும்.
தமிழக வரலாற்றில் 23 லட்சம் பேருக்கு பட்டா வழங்கி சாதனை படைத்தவர் அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன். தமிழகத்தை அனைத்து நிலைகளிலும் வளர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியவர் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு. தென்னரசுவை எதிர்த்து நிற்கவே எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர்கள் விரும்பவில்லை என செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.
எனது ஆருயிர் தம்பி விஜய் பிரபாகருக்கு நீங்கள் ஆதரவு தர வேண்டும். எனது ஆருயிர் நண்பர் விஜயகாந்த் நடித்த மக்கள் ஆணையிட்டால் படத்தில், வேட்பளாராக நடித்த விஜயகாந்திற்கு வாக்கு சேகரித்து பாட்டுப்பாடி நடித்தேன். உண்மையில் தற்போது விஜய் பிரபாகருக்கு வாக்கு சேகரிக்கிறேன்.
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தரம் தாழ்ந்த பேச்சுக்களை நம்பி, பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் பொய்களை மறைத்து மீண்டும் மீண்டும் பொய் சொல்லி வருகிறார்.
கலைஞர் கருணாநிதி குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்ன பொய் கருத்துகளுக்கு நெல்லையில்ல பதில் அளித்தேன். காமராஜர், ஜானகி எம்.ஜி.ஆர் ஆகியோரை மெரினாவில் அடக்கம் செய்ய இடம் தர திமுக மறுத்து விட்டதாக எடப்பாடி பழனிசாமி பொய் சொல்லி வருகிறார்.
காமராஜர் மறைவின் போது அவரது மகன் போல் நின்று இறுதி மரியாதை செலுத்தியவர் கலைஞர் கருணாநிதி. காமராஜருக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை என்பது உண்மை எனில் அப்போதே அது சர்ச்சையாகி இருக்கும். எடப்பாடி பழனிசாமி, சங்கிகள் கூட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதால் அவர்களைப் போலவே பேசுகிறார்.
அரசு ஊழியர்களை நம்ப வைத்து ஏமாற்றி விட்டதாக அவர் பொய் சொல்லி வருகிறார். அரசு ஊழியர்களை நாங்கள் ஏமாற்றி இருந்தால், அவர்கள் கோட்டையில் எனக்கு நன்றி தெரிவித்து இனிப்பு ஊட்டி இருப்பார்களா? லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்களை நாங்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளோம்.
மூன்று வேளாண் சட்டங்களை ஆதரித்தும், புதிய குடியுரிமை சட்டத்தை ஆதரித்தும், பொள்ளாச்சி பாலியல் குற்றவாளிகளை தப்பிக்க வைத்தும், சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக பாஜக கொண்டு வந்த சட்டங்களை ஆதரித்தும் துரோகம் செய்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.
கட்சியில் வளர்த்து விட்ட செங்கோட்டையனுக்கு துரோகம், பதவி வழங்கிய டிடிவி தினகரன், சசிகலாவிற்கு துரோகம், ஆட்சியை காப்பாற்றிய தனபாலுக்கு தேர்தலில் வாய்ப்பு கொடுக்காமல் துரோகம், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மாநில உரிமைகளுக்கு எதிராக செயல்பட்டதால் ஜெயலலிதா எதிர்த்த பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்து, அவருக்கே துரோகம் செய்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.
பாகுபலி படத்தில் விசுவாசத்திற்கு உருவம் கொடுத்தால் அது கட்டப்பா என ஒரு வசனம் வரும். அதுபோல, துரோகத்திற்கு உருவம் கொடுத்தால் அது பழனிச்சாமி தான். தன்னையே நம்பிய அத்தனை பேருக்கும் அல்வா கொடுத்த எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுவதை மக்கள் எப்படி நம்புவார்கள்?
திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும்போது, தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த நகரங்களில் பெண்கள் எளிதில் வேலைக்கு செல்லும் வகையில் ஆயிரம் குழந்தைகள் காப்பகம் அமைக்கப்படும். பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பேர் மரபினருக்கான தொழில் தொடங்குவதற்கான உச்சவரம்பு தொகையை 30 லட்சம் ஆக உயர்த்தப்படும்.
தமிழ்நாடு பனைமர நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள பனைத் தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான பனைமரம் ஏறக்கூடிய கருவிகள் உள்ளிட்ட 100 விழுக்காடு மானியத்துடன் வழங்கப்படும். பனைத் தொழிலாளர்களுக்கு காப்பீடு வசதி ஏற்படுத்தப்படும்.
பாஜக கூட்டணியை பொறுத்தவரை, தமிழகத்திற்கு எதிராக எல்லா வேலைகளையும் செய்கிறார்கள். தேர்தல் வரும்போது மட்டும் தமிழ் மீது அவர்களுக்கு பாசம் வந்து விடும். காமராஜர், எம்.ஜி.ஆர். போன்ற தலைவர்களை சொந்தம் கொண்டாட ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள்.
இவர்களது சங்கி கூட்டம் தான் 1966-இல் காமராஜரை டெல்லியில் வீட்டோடு கொளுத்த பார்த்தார்கள். தமிழ் நாட்டு தலைவர்கள் மீதும் தமிழ் பண்பாட்டின் மீதும் பாஜகவினருக்கு எப்போதும் வெறுப்பு தான். தமிழகத்தின் வளர்ச்சியை தடுக்கும் நோக்கம் கொண்டவர்கள் பாஜகவினர். என்டிஏ கூட்டணி தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன நடக்கும் என்பதை கற்பனை கூட செய்து பார்க்க தேவையில்லை" என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.