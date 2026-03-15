கொளத்தூரில் 551 பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனை பட்டாக்களை வழங்கினார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

பேப்பர் மில்ஸ் சாலையிலுள்ள எவர்வின் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், 4,444 கழக நிர்வாகிகளுக்கு தோல் பை, நோட்டுப் புத்தகம் மற்றும் பேனா ஆகியவற்றை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
Published : March 15, 2026 at 12:24 PM IST

சென்னை: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் ரூ.36.60 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடங்களை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், 551 பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்களையும் வழங்கினார்.

கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் ரூ.25 கோடியே 51 லட்சத்து 20 ஆயிரம் செலவிலான முடிவுற்ற பணிகளையும்; சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் சார்பில் வடசென்னை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், ரூ.2 கோடியே 33 லட்சம் செலவில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் 6 மேம்படுத்தப்பட்ட பள்ளிகளையும்; வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை சார்பில் பெரம்பூரில் ரூ.8 கோடியே 76 லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தையும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று திறந்து வைத்தார்.

தொடர்ந்து, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை சார்பில் 551 பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்களை வழங்கினார். கொளத்தூர், ஜி.கே.எம். காலனியில் உள்ள பேரறிஞர் அண்ணா திருமண மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் கார்த்திகேயன் சாலையில் ரூ.68 லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள புறக்காவல் நிலைய கட்டடம், ஜி.கே.எம். காலனி 29-வது தெருவில் 27 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள நகர்ப்புற நலவாழ்வு மைய கட்டடம்;

வ.உ.சி. தெருவில் ரூ.50 லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள பல்நோக்கு மையக் கட்டடம், புளியந்தோப்பு, போகிபாளையத்தில் ரூ.1 கோடியே 90 லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள சென்னை உருது துவக்கப் பள்ளி கட்டடம், அயனாவரம், மதுரை தெருவில் ரூ.37 லட்சத்து 50 ஆயிரம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள நவீன நூலகக் கட்டடம்;

மதுரை சாமி மடம் சாலையில் ரூ.1.20 கோடி செலவில் மேம்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டுத் திடல், பேப்பர் மில்ஸ் சாலையில் ரூ.36 லட்சம் செலவில் மேம்படுத்தப்பட்ட உசைன் பூங்கா, பல்லவன் சாலையில் ரூ.33 லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள நவீன நூலகக் கட்டடம், பெரம்பூர் நெடுஞ்சாலை தெருவில் முரசொலி மாறன் பூங்காவில் ரூ.5.45 கோடி செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அறிவியல் பூங்கா;

நகர்ப்புற வீடட்றோருக்கு தேவராஜ் தெருவில் ரூ.72 லட்சத்து 40 ஆயிரம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள இரவு காப்பகம் மற்றும் சிவா ராவ் சாலையில் ரூ.72 லட்சத்து 40 ஆயிரம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள இரவு காப்பகம், குட்டி தம்புரான் தெருவில் ரூ.72.40 லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள இரவு காப்பகம், புளியந்தோப்பு நரசிம்ம நகரில் ரூ.2.20 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள சென்னை நடுநிலைப் பள்ளிக் கட்டடம் ஆகியவற்றையும் திறந்து வைத்தார்.

மேலும், பேப்பர் மில்ஸ் சாலையிலுள்ள எவர்வின் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட முதலமைச்சர் 4,444 கழக நிர்வாகிகளுக்கு தோல் பை, நோட்டுப் புத்தகம் மற்றும் பேனா ஆகியவற்றை வழங்கினார். பெரம்பூர் டான் பாஸ்கோ பள்ளி வளாகத்தில் அனிதா அச்சீவர்ஸ் அகாடமியின் 8-ஆம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு பயிற்சி முடித்த 5,000 மாணவர்களுக்கு வீட்டு உபயோகப் பொருட்களையும் வழங்கினார்.

