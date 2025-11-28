டெல்டா மக்களை எடப்பாடி பழனிசாமி வஞ்சிக்காமல் இருந்தால் போதும் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
டித்வா புயல் முன்னெச்சரிக்கை பணிகளில் தமிழ்நாடு அரசு தயாராக உள்ளது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 28, 2025 at 2:01 PM IST
சென்னை: டெல்டா மாவட்ட மக்களை எடப்பாடி பழனிசாமி வஞ்சிக்காமல் இருந்தால் போதும். அவர் சொல்வதற்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
டித்வா புயலுக்கான முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், சென்னை சேப்பாக்கம் எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசர கால செயல்பாட்டு மையத்தில் இன்று (நவ.28) நடைபெற்றது.
இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் வானிலை ஆய்வு ஆய்வு மையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, டித்வா புயல் தாக்கும் மாவட்டங்களின் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் காணொளி காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார். தொடர்ந்து, புயல் தாக்கக் கூடிய மாவட்டங்களில் எடுக்கப்பட்டு வரும் பேரிடர் நிவாரண பணிகள் குறித்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.
பின்னர், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், “டித்வா புயல் காரணமாக வருகிற 29 மற்றும் 30 ஆம் தேதிகளில் தெற்கு மற்றும் டெல்டா பகுதிகளில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை மற்றும் ரெட் அலர்ட் விடுத்துள்ளது. ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களின் ஆட்சியர்களை வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலமாக தொடர்பு கொண்டு, மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டுள்ளோம்.
மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை
இது குறித்து நேற்று அனைத்து துறை அதிகாரிகளையும் அழைத்து, முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டன. ஏற்கனவே மழையால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை கண்டறிந்து, அந்த இடங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரம் காட்ட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளோம். மின்கம்பங்கள் அறுந்து விபத்து ஏற்பட்ட இடங்களிலும் கண்காணிக்க உத்தரவிட்டுள்ளோம்.
கனமழை எச்சரிக்கையை அடுத்து மீட்புப் பணிக்காக 6 மாவட்டங்களுக்கு தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் விரைந்துள்ளனர். அனைத்து இடங்களிலும் முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. அணைகளில் இருந்து தண்ணீர் திறந்து விடும் நேரத்தில், தாழ்வான பகுதிகளில் இருக்கும் மக்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. பருவ மழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை கவனிக்கும் வகையில் ஏற்கனவே அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கு பொறுப்பு அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். புயல் முன்னெச்சரிக்கையில் அனைத்து வகையிலும் தமிழ்நாடு அரசு தயாராக உள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து, டெல்டா மாவட்ட மக்களை தமிழக அரசு தொடர்ந்து வஞ்சித்து வருவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “டெல்டா மாவட்ட மக்களை அவர் வஞ்சிக்காமல் இருந்தால் போதும். அவர் எப்போதும் இப்படி தான் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார். அவர் சொல்வதற்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை” என பதில் அளித்தார்.