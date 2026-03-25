தேர்தல் நேரத்தில் மகளிருக்கான 33% இடஒதுக்கீட்டை கையிலெடுப்பதா? மத்திய அரசுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்
ஜூன் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் நாடாளுமன்றச் சிறப்புக் கூட்டத் தொடரை இதற்காகக் கூட்டி, தற்போதுள்ள விகிதாச்சாரத்திலேயே மாநிலங்களின் தொகுதி என சட்டத்திருத்தங்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
Published : March 25, 2026 at 7:24 PM IST
சென்னை: மகளிருக்கான 33 சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்தும் வகையில், நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டப்பேரவையில் 50 சதவீதம் வரை இடங்களை அதிகரிக்க மத்திய அரசு பரிசீலனை செய்து வருவதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த நிலையில் அடுத்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் தற்போதுள்ள தொகுதிகளின் அளவு எவ்வித மாற்றமுமின்றித் தொடர வேண்டும் எனவும், அதற்கான சட்டத்திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
நாடாளுமன்றத்திலும், மாநில சட்டப்பேரவைகளிலும் மகளிருக்கு 33 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு வழங்க வகை செய்யும் சட்ட மசோதா, நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த 2023-ம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த ஆண்டு இறுதியில் தொடங்க உள்ள மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பிற்குப் பின்பு, 2029 மக்களவைத் தேர்தலின்போது இந்தத் திருத்தச் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த மத்திய அரசு ஏற்கெனவே திட்டமிட்டிருந்தது.
ஆனால் தற்போது, 2011-ம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையிலேயே மகளிருக்கான இடஒதுகீட்டை அமல்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி வருகிறது. இதற்கான சட்டத்திருத்த மசோதாவையும் நாடாளுமன்றத்தில் விரைவில் அறிமுகம் செய்ய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தெரிகிறது. இதன் மூலம் நாடாளுமன்ற மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 543 இருந்து 816 ஆக அதிகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அதாவது 50 சதவீத வரை எம்.பி. தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசின் இந்த நகர்வுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். பெண்களுக்கான முன்னெடுப்பை வரவேற்பதாகவும், இருப்பினும் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட நான்கு பெரிய மாநிலங்களில் லிரைவில் நடைபெறவுள்ள தேர்தலை மனதில் வைத்தே மத்திய அரது இந்த நகர்வை மேற்கொள்வதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இதுகுறித்து தமது எக்ஸ் தளத்தில் அவர் விரிவான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், " நான்கு பெரிய மாநிலங்களில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலை மனதில் வைத்தே இந்த நகர்வை மத்திய அரசு மேற்கொள்வதாக தோன்றுகிறது. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில், இத்தகைய மிக முக்கியமான நகர்வு மேற்கொள்ளப்படுவது முன்னெப்போதும் நாம் கண்டிராதது. எனினும், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவராகவும், பெண்ணுரிமைக்காக நூறாண்டுகளுக்கும் மேலாக முன்னின்று போராடி வரும் திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கை வாரிசாகவும் இந்த முடிவை எந்த நிபந்தனைகளுமின்றி நான் முழுமையாக ஆதரிக்கிறேன். அதே வேளையில், நியாயமான தொகுதி மறுவரையறை எனும் எங்கள் உரிமையை விட்டுத்தரமாட்டோம் என்பதையும் வலியுறுத்துகிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
The recent newspaper reports indicate that women’s representation in Parliament and Legislative Assemblies is being considered based on the 2011 Census.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) March 24, 2026
மேலும், “மாநிலங்களின் தற்போதைய தொகுதி அளவு எந்த நிலையிலும் மாற்றப்படக் கூடாது என்பதுதான் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கொண்டிருக்கும் நிலைப்பாடு. இதனை உறுதிசெய்ய, அடுத்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் தற்போதுள்ள தொகுதி அளவு எவ்வித மாற்றமுமின்றித் தொடரும் எனும் உறுதிமொழி அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்தம் வாயிலாக அளிக்கப்பட வேண்டும்” வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஜூன் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் நாடாளுமன்றச் சிறப்புக் கூட்டத் தொடரை இதற்காகக் கூட்டி, தொகுதி மறுவரையறை, தொகுதி எண்ணிக்கை உயர்வு, தற்போதுள்ள விகிதாச்சாரத்திலேயே மாநிலங்களின் தொகுதி அளவு தொடர்வது, அது அடுத்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மாற்றப்படாது என்கிற உறுதிமொழி ஆகியவற்றுக்கான அரசியலமைப்புச் சட்டத்திருத்தங்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் எனக் கோரிக்கை வைப்பதாகவும் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
தெலங்கானா முதல்வர் கடும் விமர்சனம்
இதனிடையே, நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் எதனடிப்படையில் 50 சதவீதம் வரை இடங்கள் அதிகரிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது என்று தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். ”இதனால் தெற்கில் இருக்கும் மாநிலங்களின் தேவையின்றி, வடக்கில் உள்ள 4 மாநிலங்களின் இடங்களைக் கொண்டு மட்டும் மத்திய அரசு ஆட்சி அமைக்கும் நிலை உருவாகும். மத்தியப் பிரதேசம், உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பீகார் ஆகிய மாநிலங்களின் இடங்களைக் கொண்டு மட்டும் மத்திய அரசு ஆட்சி அமைக்க வழிவகை செய்யப்படும்" என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து மத்திய அரசு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளிடமும் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டும். தென்மாநிலங்கள் அனைத்தும் மத்திய அரசின் இந்த முயற்சிக்கு எதிராக ஒன்றிணைய வேண்டும் எனவும் அவர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.