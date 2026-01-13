ETV Bharat / state

தமிழ்நாடு அரசின் முத்திரைத் திட்டங்கள் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆய்வு

பணிகளை உடனடியாக செயல்படுத்தி விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டுமென்று அதிகாரிகளை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டார்.

அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் (@CMOTamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 13, 2026 at 7:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வரும் முத்திரை திட்டங்கள் (Iconic Projects) குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று ஆய்வு நடத்தினார்.

மாநிலத்தின் சமூகப் பொருளாதார கட்டமைப்பில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு பல்வேறு அரசு துறைகளின் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் பெரிய அளவிலான பயன் தரக் கூடிய உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களான முத்திரைத் திட்டங்களை குறித்த காலத்திற்குள் திட்டமிட்டபடி நிறைவேற்ற அரசு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த திட்டங்களை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கும் அந்த திட்டங்களின் முன்னேற்றத்தை கண்காணித்திட தொடர்ந்து ஆய்வுக் கூட்டங்கள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோரால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

தொடக்கத்தில் 155 திட்டங்களுடன் தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம், பின்னர் விரிவுபடுத்தப்பட்ட தற்போது 24 துறைகளைச் சேர்ந்த சுமார் 31769 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான 288 முத்திரைத் திட்டங்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அதன் செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவற்றில் 85 திட்டங்கள் இதுவரை முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது. மீதமுள்ள திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த செயல்பாட்டில் உள்ள முத்திரைத் திட்டங்களின் பணி முன்னேற்றம் குறித்து தொடர்புடைய துறைச் செயலாளர்களுடன் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது பணிகளை உடனடியாக செயல்படுத்தி விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டுமென்று அதிகாரிகளை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டார்.

ஆய்வுக் கூட்டத்தில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம், சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சுப்ரியா சாகு, பொதுப்பணித் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மங்கத் ராம் சர்மா, உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் தீரஜ் குமார், குறு. சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் நிறுவனங்கள் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அதுல் ஆனந்த், நிதித் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் செயலாளர் உதயச்சந்திரன், பள்ளி கல்வித் துறை முதன்மைச் செயலாளர் சந்திரமோகன், சிட்கோ தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் / முதன்மைச் செயலாளர் கார்த்திக், இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை முதன்மைச் செயலாளர் சத்யபிரத சாகு, கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை செயலாளர் சுப்பையன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

M K STALIN
ICONIC PROJECTS
CM REVIEW MEET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.