சென்னை முழுக்க களமிறங்கும் தாழ்தள மின்சாரப் பேருந்துகள்: முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு
முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவுபடி, தற்போது இரண்டாம் கட்டமாக 750 தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Published : August 6, 2026 at 9:10 PM IST
சென்னை: சென்னையில் கூடுதலாக தாழ்தள மின்சார பேருந்துகளை இயக்கும் வகையில், அவற்றை அதிக அளவில் கொள்முதல் செய்யுமாறு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளதாக மாநகரப் போக்குவரத்துத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்து துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு போக்குவரத்து மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தனிநபர் போக்குவரத்து, பொது போக்குவரத்து ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
பொது போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை, பேருந்து போக்குவரத்தே கடைக்கோடி மக்கள் வரை இணைப்பை வழங்குகிறது. பேருந்து போக்குவரத்து, பொது மக்களின் வாழ்வில் முக்கிய பங்காற்றி வருவதோடு, தமிழ்நாட்டின் உயிர்நாடியாகவும் விளங்குகிறது.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் இந்தியாவிலேயே சிறந்த போக்குவரத்துக் கழகங்களாக செயல்பட்டு வருகின்றன. போக்குவரத்துக் கழகங்கள், மக்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் பொதுப் போக்குவரத்து சேவைகளை வழங்கி வருகின்றன.
மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகத்தால் 3,858 பேருந்துகள் பல்வேறு வழித்தடங்களில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மகளிர், மாணவர்கள், திருநங்கைகள், மாற்றுத்திறனாளிகள், 60 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியோர்கள் உள்ளிட்டவர்கள் கட்டணமில்லா பயணச் சலுகையைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
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இந்நிலையில், இனிவரும் காலங்களில் பொதுமக்கள் நலன் கருதி அதிக அளவிலான தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சார பேருந்துகளை கொள்முதல் செய்திட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சென்னை பெருநகர கூட்டாண்மை திட்டத்தின் கீழ், உலக வங்கி மற்றும் ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியின் (AIIB) பங்களிப்புடன், சென்னையில் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் நோக்கில், முதற்கட்டமாக 625 தாழ்தள மின்சாரப் பேருந்துகள் பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் வழிக்காட்டுதலின்படி, தற்போது இரண்டாம் கட்டமாக 750 தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்துகளை இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இரண்டாம் கட்டமாக இயக்கப்படவுள்ள தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்துகளின் தயாரிப்பு பணிகளை, எண்ணூரில் உள்ள ஸ்விட்ச் மொபிலிட்டி நிறுவனத்தில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, அந்நிறுவனத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு சென்று பார்வையிட்ட அமைச்சர், அங்குள்ள அதிகாரிகளிடம் பேருந்து தயாரிப்புப் பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
மேலும், பேருந்து உற்பத்திப் பணிகளை துரிதப்படுத்தி உரிய காலக்கெடுக்குள் வழங்கிட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளிடம் அவர் அறிவுறுத்தினார்.
இந்த ஆய்வின்போது போக்குவரத்துத் துறை செயலாளர் நிர்மல் ராஜ், சென்னை மாநகர் போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநர் மோகன், இணை மேலாண் இயக்குநர் ராம.சுந்தரப்பாண்டியன், OHM நிறுவனத்தின் தலைமை இயக்க அலுவலர் நாகராஜன், SWITCH நிறுவனத்தின் தலைமை இயக்க அலுவலர் சண்முகவேல் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் என அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.