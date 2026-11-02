புதுக்கோட்டையில் புதிய பேருந்து நிலையத்தை திறந்து வைத்தார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் வருகைக்காக காத்திருந்த பெண் ஒருவர் மயக்கமடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : November 2, 2026 at 4:24 PM IST
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள பேருந்து நிலையத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று திறந்து வைத்தார். நிகழ்ச்சியில், பொதுமக்களுடன் செல்ஃபி எடுத்து அவர் உற்சாகம் அடைந்தார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், இன்று சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் திருச்சி வந்தடைந்தார். பின்னர் அங்கிருந்து அவர், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக புதுக்கோட்டைக்கு வருகை தந்தார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட எல்லையில் அவருக்கு தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னர் அங்கிருந்து அவர் பங்கேற்ற ரோடு ஷோ நடைபெற்றது.
அதைத் தொடர்ந்து, புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய், ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளை பயணிகளுக்கு வழங்கினார்.
பின்னர், 24.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள பேருந்து நிலையத்தையும், மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் புதிதாக 8 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள உள் விளையாட்டு அரங்கையும் முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்தார். அதைத் தொடர்ந்து, பேருந்து நிலையம் முன்பு கூடியிருந்த பொதுமக்களுடன் அவர் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்தார்.
பின்னர் அங்கிருந்து ரோடு ஷோ மூலமாக புதுக்கோட்டை பயணியர் மாளிகை சென்றடைந்த அவர், சிறிது நேரம் ஓய்வு எடுத்த பின்னர் மாலை சென்னை சாலை மார்க்கமாக திருச்சி சென்று, பின்னர் அங்கிருந்து விமானம் மூலம் சென்னை சென்றார்.
காத்திருந்த பெண் மயக்கம்
இதனிடையே, தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் வருகைக்காக காத்திருந்த பெண் ஒருவர் திடீரென மயக்கமடைந்ததால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
புதுக்கோட்டையில் புதிய பேருந்து நிலையத்தை திறந்து வைக்க வருகை தந்தை முதலமைச்சர் விஜய்யை பார்க்க அதிகாலையில் இருந்து, சிறியவர்கள், பெரியவர்கள், கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் என ஏராளமானோர் காத்திருந்தனர். அப்போது, வெயிலின் தாக்கத்தால் புதுக்கோட்டை காமராஜபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஹேமாஸ்ரீ என்ற பெண் மயங்கி விழுந்தார். இதனையடுத்து பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவல் துறையினர், அந்த பெண்ணை மீட்டு முதலுதவி சிகிச்சை அனுப்பி வைத்தனர். இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.