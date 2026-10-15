சென்னை அம்பத்தூரில் கேப்பிட்டாலேண்ட் தரவு மையம் - முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்தார்
திறன்மிக்க மனிதவளம், ஏற்கெனவே வலுவாக நிலைபெற்றுள்ள தொழில்துறைச் சூழல் ஆகியவை தமிழ்நாட்டில் முதலீட்டாளர்களுக்குச் சாதகமாக உள்ளது என்று அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்தார்.
Published : October 15, 2026 at 4:50 PM IST
சென்னை: சென்னை அம்பத்தூரில், கேப்பிட்டாலேண்ட் தரவு மையத்தை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், சிங்கப்பூர் குடியரசின் துணைப் பிரதமரும் எரிசக்தி, வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சருமான கான் கிம் யோங் ஆகிய இருவரும் இணைந்து இன்று திறந்து வைத்தனர்.
சிங்கப்பூர் நாட்டின் பாரம்பரிய வழக்கப்படி அன்னாசிப் பழத்தை உருட்டி, புதிய தரவு மையத்தை முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பொருளாதார உறவுகளை வலுப்படுத்துவது, தமிழ்நாட்டில் சிங்கப்பூர் நிறுவனங்கள் கூடுதல் முதலீடுகளை மேற்கொள்வது குறித்து இருதரப்புப் பேச்சுவார்த்தையும் நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு - சிங்கப்பூர் பொருளாதார உறவை வலுப்படுத்த பேச்சுவார்த்தை
தரவு மையத் திறப்பு விழாவைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசுக் குழுவினரும், சிங்கப்பூர் துணைப் பிரதமர் கான் கிம் யோங் தலைமையிலான குழுவினரும் சந்தித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அப்போது, தமிழ்நாடு மற்றும் சிங்கப்பூர் இடையிலான பொருளாதார உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது, தமிழ்நாட்டில் சிங்கப்பூர் நிறுவனங்கள் கூடுதல் முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள், தொழில்துறை வளர்ச்சி மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பத் துறைகளில் ஒத்துழைப்பை அதிகரிப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
குறிப்பாக, செமிகண்டக்டர், மேம்பட்ட உற்பத்தி, டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு, நகர்ப்புறத் திட்டமிடல் உள்ளிட்ட துறைகளில் இரு தரப்புக்கும் இடையிலான கூட்டாண்மையை விரிவுபடுத்துவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்ய சிங்கப்பூர் நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு
நிகழ்ச்சியில் பேசிய தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, "தமிழ்நாட்டில் கேப்பிட்டாலேண்ட் நிறுவனத்தின் பயணத்தில் இந்தத் தரவு மையம் முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது.
கடந்த 2004-இல், தரமணியில் தகவல் தொழில்நுட்பப் பூங்கா அமைப்பதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் தனது செயல்பாடுகளைத் தொடங்கிய கேப்பிட்டாலேண்ட் நிறுவனம், கடந்த 22 ஆண்டுகளில் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள், தொழில்துறை வசதிகள், சரக்குப் போக்குவரத்து மையங்கள் எனப் பல்வேறு துறைகளில் அதன் செயல்பாடுகள் விரிவடைந்துள்ளன.
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில், 2036-ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டை 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆட்டோமொபைல், மின்னணுவியல், ஜவுளி, பொறியியல் ஆகிய துறைகளில் தமிழ்நாடு வலுவாக இருப்பதுடன், செமிகண்டக்டர், மேம்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு போன்ற புதிய துறைகளிலும் வளர்ந்து வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் 160 க்கும் மேற்பட்ட 'பார்ச்சூன் 500' நிறுவனங்கள்(அதிக வருவாய் ஈட்டும் நிறுவனங்கள்) செயல்பட்டு வருகின்றன. திறன்மிக்க மனிதவளம், ஏற்கெனவே வலுவாக நிலைபெற்றுள்ள தொழில்துறைச் சூழல் ஆகியவை முதலீட்டாளர்களுக்குச் சாதகமாக உள்ளது. அரசு பொறுப்பேற்ற முதல் 100 நாட்களில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான முதலீட்டு உறுதிமொழிகள் பெறப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில் குறைக்கடத்தி (Semiconductor) துறைக்கெனத் தனித் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை, கோயம்புத்தூரில் உருவாக்கப்பட்டு வரும் குறைக்கடத்தி பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட புதிய திட்டங்களில் சிங்கப்பூர் நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்வதற்கு ஆராய வேண்டும்.
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தொழில்துறை மேம்பாடு, உள்கட்டமைப்பு, நிலையான நகர்ப்புற வளர்ச்சி, முதலீடுகளை எளிதாக்குதல், திறன் மேம்பாடு, ஆராய்ச்சி ஆகிய துறைகளில் சிங்கப்பூருடன் ஒத்துழைப்பை மேலும் அதிகரிக்க விரும்புகிறோம். தமிழ்நாட்டில் சிங்கப்பூர் நிறுவனங்களுக்கென தனி தொழில்துறைப் பூங்கா அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகளையும் ஆராய வேண்டும்.
கேப்பிட்டாலேண்ட் நிறுவனத்தின் நீண்டகாலப் பயணம், தமிழ்நாடு – சிங்கப்பூர் இடையிலான கூட்டாண்மையின் வலிமையை எடுத்துக்காட்டுகிறது. முதலீடு, தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிலைத்தன்மை உள்ளிட்ட துறைகளில் இரு தரப்புக்கும் இடையிலான உறவை மேலும் ஆழப்படுத்த வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
அன்னாசிப் பழத்தை உருட்டி திறப்பு விழா - சிங்கப்பூர் பாரம்பரியத்தின் பின்னணி என்ன?
தரவு மையத் திறப்பு விழாவில் அன்னாசிப் பழத்தை உருட்டி வைத்து தொடங்கி வைத்தது தனி கவனத்தைப் பெற்றது. சிங்கப்பூரில் புதிய வீடு, அலுவலகம் அல்லது வணிக நிறுவனத்தைத் தொடங்கும்போது அன்னாசிப் பழத்தை வாசலில் இருந்து உருட்டுவது செழிப்பையும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் வரவேற்கும் பாரம்பரியச் சடங்காகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
சீனர்களின் ஹோக்கியன் மொழியில் அன்னாசிப் பழம் ஓங் லாய் (Ong Lai) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது அதிர்ஷ்டம் வருவது அல்லது செல்வம் பெருகுவது என்ற பொருளுடன் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தச் சடங்கின்போது ஹுவாட் ஆ (Huat Ah!) என்று உற்சாகமாகக் கூறுவது வழக்கம். இது செல்வச் செழிப்பும் நல்ல அதிர்ஷ்டமும் பெருகட்டும் என்ற வாழ்த்தைக் குறிக்கிறது.
விழாவில் இந்தப் பாரம்பரியத்தை அறிமுகப்படுத்தியபோது, சிங்கப்பூர் சீனர்களின் பாரம்பரியமும் தமிழர்களின் பாரம்பரியமும் இணைவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டது. அதே நேரத்தில், மங்களகரமான நாதஸ்வர இசையும் இடம்பெற்றது. இவை தமிழ்நாடு மற்றும் சிங்கப்பூர் இடையிலான நீண்டகால வரலாற்று, கலாச்சார உறவுகளைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமைந்தன.