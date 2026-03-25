திமுக ஆட்சியில் தமிழக மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லை; டெல்லி பாஜக மகளிர் அணி தலைவி விமர்சனம்
பாஜக மாவட்ட மகளிர் அணி சார்பில் நடைபெற்ற தேர்தல் பணிகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் டெல்லி மாநில பாஜக மகளிர் அணி தலைவி ரிச்சா பாண்டே மிஸ்ரா கலந்துகொண்டார்.
Published : March 25, 2026 at 3:18 PM IST
அரியலூர்: திமுக தலைமையிலான ஆட்சி ஊழல் நிறைந்ததாகவுள்ளதாகவும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் குடும்பம் ஏடிஎம் மிஷனாக செயல்படுகிறது எனவும் டெல்லி மாநில பாஜக மகளிர் அணி தலைவி ரிச்சா பாண்டே மிஸ்ரா விமர்சித்துள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் பாஜக மாவட்ட மகளிர் அணி சார்பில் நடைபெற்ற தேர்தல் பணிகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் டெல்லி பாஜக மகளிர் அணி தலைவி ரிச்சா பாண்டே மிஸ்ரா கலந்து கொண்டார்.
கூட்டத்தில் அவர் பேசியபோது, "தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை வெற்றி பெறச் செய்யும் வகையில் மகளிர் அணியினர் தீவிரமாக பணியாற்ற வேண்டும். பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் திமுக அரசின் மக்கள் விரோத செயல்பாடுகள் குறித்து பொதுமக்களிடம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்” என்று அறிவுறுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரிச்சா பண்டே மிஸ்ரா, "தமிழ்நாட்டில் தற்போது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வலுவாக இருப்பதுடன் அனைத்து கூட்டணிக் கட்சிகளும் ஒற்றுமையாக உள்ளன. பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொண்டு வந்துள்ள பல்வேறு திட்டங்களால் தமிழக மக்கள் பயன்பெற்றுள்ளனர். ஆனால், மத்திய அரசின் அனைத்து திட்டங்களையும் மாநில அரசு தடுத்து வருகிறது.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழக மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக பெண்கள், இளம் தலைமுறையினர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை அதிக அளவில் நடந்துள்ளது. கொலை, கொள்ளை தினந்தோறும் நடக்கிறது. இளம் தலைமுறையினர் போதைக்கு அடிமையாகி வருகின்றனர். முதலமைச்சரின் குடும்பம் ஏடிஎம் மிஷினாக செயல்படுகிறது," என்று விமர்சித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் அனைத்து துறைகளிலும் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெ்ற்று வருகின்றன. அறிவியல், தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ்நாடு முதன்மை மாநிலமாக இருந்தது. அந்த வளர்ச்சி குறைந்து வருகிறது. திமுக ஆட்சியில் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. குறிப்பாக இளைய தலைமுறையினர் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. இங்கு குடும்ப ஆட்சி நடக்கிறது. திமுகவின் இளைஞர் அணி செயலாளராக கடந்த 2021-ம் ஆண்டு பொறுப்பேற்ற உதயநிதி ஸ்டாலின் தற்போது துணை முதலமைச்சராக இருந்து வருவது குடும்ப ஆட்சியைக் காட்டுகிறது. எனவே திமுகவை ஆட்சி அதிகாரத்திலிருந்து அகற்ற மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.