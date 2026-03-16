ஆம்புலன்ஸில் சென்று 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுதிய மாணவர்: சென்னையில் நடந்த உணர்ச்சிகர சம்பவம்
அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட நிலையிலும், பொதுத்தேர்வை எழுத வேண்டும் என மாணவன் ரிஷிகேஷ் விரும்பியதால், அவர் தேர்வெழுத அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
Published : March 16, 2026 at 12:04 PM IST
சென்னை: சென்னையில் குடல்வால் (Appendix) அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட மாணவன், ஆம்புலன்சில் சென்று 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுதியது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பதாக இருந்தது.
சென்னை ஈக்காட்டுத்தாங்கல் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 10-ம் வகுப்பு பயின்று வருபவர் ரிஷிகேஷ் நேவார். இவர் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை அசோக் பில்லர் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் எழுதி வருகிறார். இதனிடையே, கடந்த 11-ம் தேதி நடைபெற்ற தமிழ் தேர்வை எழுதி வீட்டிற்கு சென்ற அவருக்கு, கடுமையான வயிற்று வலி ஏற்பட்டது. வலியால் பெரும் அவதி அடைந்த மாணவனை, அவரது பெற்றோர் உடனடியாக கிண்டியில் உள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு அரசு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர்.
அங்கு மருத்துவர்கள் பரிசோதித்ததில் மாணவனுக்கு குடல்வால் அழற்சி பாதிப்பு இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, மாணவனுக்கு கடந்த 12-ம் தேதி அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன்பின்னர், மாணவர் தொடர்ந்து மருத்துவ சிகிச்சையில் இருந்து வந்தார்.
அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட நிலையிலும், பொதுத்தேர்வை எழுத வேண்டும் என மாணவன் ரிஷிகேஷ் விரும்பினார். இதனைத் தொடர்ந்து, மருத்துவர்களின் அறிவுறுத்தல் மற்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் உதவியுடன் மாணவன் பொதுத்தேர்வை எழுத வழிவகை செய்யப்பட்டது. அதன்படி, இன்றைய ஆங்கில பாடத்திற்கான தேர்வை எழுத மாணவர் காலை 9.30 மணியளவில் மருத்துவமனையில் இருந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தேர்வு மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். இதையடுத்து, மாணவன் ரிஷிகேஷ் ஆங்கில தேர்வை எழுதினார். தேர்வை முடித்துவிட்டு மாணவன் திரும்பியதும், அவருக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்படவுள்ளதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
சொல்வதை எழுதுபவர்கள் நியமனம்
முன்னதாக, மாணவனின் உடல்நிலை பாதிப்பை கருத்தில் கொண்டு, அவருக்கு உதவியாக சொல்வதை எழுதுபவரை அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் நியமித்தது. அதன்படி, இன்றைய ஆங்கில பாடத்திற்கான தேர்வு தொடங்கி, அடுத்தடுத்து நடைபெறும் கணக்கு, அறிவியல் மற்று சமூக அறிவியல் ஆகிய 4 தேர்வுகளையும் மாணவர் எழுதவுள்ளார். மாணவர் படுத்தப்படியே சொல்ல சொல்ல, அவருக்கு உதவியாக இருப்பவர் பதில் எழுதுவார்.
அறுவை சிகிச்சை முடிந்து சிகிச்சையில் இருக்கும் நிலையிலும், கல்வி மீதுள்ள ஆர்வத்தில் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தேர்வெழுத வந்த மாணவனின் செயல், அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.