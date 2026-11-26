சென்னை விமான நிலையத்தில் ஸ்வீப்பிங் ஆப்ரேஷன் - மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் அதிரடி சோதனை
விமான நிலையத்திற்கு வரும் வாகனங்கள், விமான நிலையத்திற்குள் நடமாடும் சந்தேகத்துக்கிடமான நபர்கள், சந்தேகப்படும் படியான பயணிகள் உள்ளிட்டோரையும் நிறுத்தி விசாரணை நடத்துவதோடு அவர்களின் உடமைகள் போன்றவைகளையும் சோதனை நடத்துகின்றனர்.
Published : November 26, 2026 at 10:20 AM IST
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் திடீரென ஸ்வீப்பிங் ஆப்ரேஷன் என்ற அதிரடி சோதனைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் வழக்கமாக நமது நாட்டின் சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம், காஷ்மீர் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் தீவிரவாதிகளின் தாக்குதல்கள் நடந்தால் அந்த நேரங்களில் சென்னை விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அதிகரிக்கப்பட்டு விமான நிலையம் உள்வட்டம் மற்றும் வெளிவட்ட பகுதிகளில் தீவிர சோதனைகள் நடப்பது வழக்கம்.
ஆனால் இப்போது அதைப் போன்ற நிலை எதுவும் இல்லை என்றாலும் சென்னை விமான நிலையத்தில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் திடீர் அதிரடி சோதனைகளை நடத்தி வருகின்றனர். பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் விமான போக்குவரத்து பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் நலன் கருதி ஸ்வீப்பிங் ஆப்ரேஷன் என்ற திடீர் அதிரடி சோதனை நடப்பதாக மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையின் அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறுகின்றனர்.
அதன்படி சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் வாகனங்கள், விமான நிலையத்திற்குள் நடமாடும் சந்தேகத்துக்கிடமான நபர்கள், சந்தேகப்படும் படியான பயணிகள் உள்ளிட்டோரையும் நிறுத்தி விசாரணை நடத்துவதோடு அவர்களின் உடமைகள் போன்றவைகளையும் சோதனை நடத்துகின்றனர்.
மேலும் விமான நிலையத்திற்கு வரும் அனைத்து வாகனங்களும், நுழைவு வாசல் பகுதிகளில் நிறுத்தப்பட்டு வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மோப்ப நாய்கள் உதவியுடன் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மேலும் அந்த கார்களில் உள்ள பொருட்களும் சோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்போது விமான நிலையம் முழுவதும் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு போலீசாரின் பாதுகாப்பில் உள்ளது. மேலும் வெகுநேரமாக நிறுத்தப்பட்டு இருக்கும் கார்கள் அல்லது இருசக்கர வாகனங்கள் விமான நிலைய வளாகத்திற்குள் நின்று இருந்தால் உடனே அந்த வாகனம் குறித்தும் விசாரணை செய்யப்பட்டு வருகின்றது.
பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்காகவே இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டு வருவதாக மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதைப் போன்ற சோதனைகள் பாதுகாப்பு நலன் கருதி எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் திடீரென நடத்தப்படும். அதனால் சமூக விரோதிகள், தீவிரவாதிகள் போன்றோர்களை கண்காணித்து உடனடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள ஸ்வீப்பிங் ஆப்ரேஷன் சோதனைகள் விமான நிலையத்தில் நடத்தப்படுவதாக மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.