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'தனிப்பட்ட முறையில் மாணவர் பாரதிதாசனை வஞ்சிப்பதற்கு உள்நோக்கம் இருப்பதாக தெரியவில்லை'- திருமாவளவன்

செய்தியாளர்கள் சந்திப்பை முடித்துக் கொண்டு சென்ற திருமாவளவன், பின்னர் மீண்டும் பத்திரிகையாளர்களிடம் வந்து கடந்த ஆட்சியில் மாணவர் பாரதிதாசனுக்கு நிதி அனுப்புவதில் இருந்த பிரச்சனைகள் குறித்த விவரங்களை தொலைபேசியில் காட்டினார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த திருமாவளவன் எம்பி
செய்தியாளர்களை சந்தித்த திருமாவளவன் எம்பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 9:36 PM IST

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சென்னை: தனிப்பட்ட முறையில் மாணவர் பாரதிதாசனை வஞ்சிப்பதற்கு, எந்த உள்நோக்கமும் இருப்பதாக தெரியவில்லை என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவன் கூறினார்.

இரட்டைமலை சீனிவாசன் நினைவு நாளையொட்டி சென்னை ஓட்டேரியில் உள்ள அவருடைய நினைவிடத்திற்கு சென்று திருமாவளவன் மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மாணவர் பாரதிதாசன், கல்வி உதவித்தொகை குறித்து அந்த துறைக்கு தொடர்புடைய அரசு செயலாளர், ஆதி திராவிட நலத்துறை இயக்குநர் அதிகாரிகள் ஆகியோரிடம் பேசியிருக்கிறோம். தொலைபேசி வாயிலாக மட்டுமின்றி நேரிலும் பேசியிருக்கிறோம்.

அப்போது இந்த ஆண்டு அயல்நாட்டில் கல்வி பயிலும் 360 மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகையாக 131 கோடி ரூபாயை அரசு வழங்கியிருப்பதாக அதிகாரிகள் கூறினார்கள்.

மாணவர் பாரதிதாசனுக்கு திமுக ஆட்சியில் முதலாம் ஆண்டு படிப்பு செலவாக 36 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது இரண்டாம் ஆண்டிற்கு 12 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார்கள். எஞ்சிய 24 லட்சம் ரூபாயை விரைவில் அனுப்புவோம் என தெரிவித்துள்ளார்கள். விரைவில் அனுப்புவார்கள் என நம்புகிறேன்.

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இதுதொடர்பான தகவல்களை கேட்டு மாணவர் பாரதிதாசன் படிக்கும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு மின்னஞ்சல் வாயிலாக கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருப்பதாக, அந்த துறையின் இயக்குநர் நேற்று என்னிடத்தில் சொன்னார். எஞ்சிய தொகையை விரைவில் அனுப்புவோம் என்று கூறி இருக்கிறார்கள்.

கல்விச் செலவுக்கான தொகையை பெற மற்ற மாணவர்கள் எந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்களோ, அதே வழிமுறைகளை இந்த மாணவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற விளக்கத்தை அதிகாரிகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவரை தனிப்பட்ட முறையில் வஞ்சிப்பதற்கு எந்த உள்நோக்கமும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. அவருக்கு விரைவில் பணம் கிடைக்கும் என நம்புகிறேன்.

8 தலித் அமைச்சர்கள் இருந்தும் ஒரு மாணவன் கல்வி பயில சிரமப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு கூறுபவர்கள் அதற்கான உள்நோக்கத்தையும் வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும். புதிய தலைமைச் செயலகத்தை மக்களின் கருத்துக்கு மாறாக கட்டிவிட முடியாது. அரசு இதையெல்லாம் பரிசீலிக்கும் என நம்புகிறேன்" என்றார்.

மாணவர் பாரதிதாசன் குறித்து மீண்டும் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது திருமாவளவன் கோபத்துடன் சென்றுவிட்டார். செய்தியாளர்கள் சந்திப்பை முடித்துக் கொண்டு சென்ற திருமாவளவன், பின்னர் மீண்டும் பத்திரிகையாளர்களிடம் வந்து, கடந்த ஆட்சியில் மாணவர் பாரதிதாசனுக்கு நிதி ஒதுக்குவதில் இருந்த பிரச்சனை குறித்த தகவல்களை தொலைபேசியில் காட்டினார்.

TAGGED:

BHARATHIDHASAN
மாணவர் பாரதிதாசன்
திருமாவளவன்
அமைச்சர் வன்னி அரசு
THIRUMAVALAVAN

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