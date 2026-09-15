திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளை மீறுவோருக்கு ரூ.5,000 முதல் ரூ.25,000 வரை அபராதம் - சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை
அந்த வகையில் கடந்த 40 நாட்களில் திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளைப் பின்பற்றாத 120 மொத்த கழிவு உருவாக்குவோர்களிடமிருந்து ரூ.6,60,000 அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 15, 2026 at 7:38 PM IST
சென்னை: திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளை மீறுபவர்களுக்கு ரூ.5,000 முதல் ரூ.25,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எச்சரித்துள்ளது.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகள் 2026-ன் படி, மொத்தக் கழிவு உருவாக்குவோர்கள் அனைவரும் தங்களை உடனடியாகப் பதிவு செய்து, கழிவுகளை முறையாக வகைப்படுத்தித் தர வேண்டும் என்றும் சென்னை மாநகராட்சி உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளின் கீழ் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவுகள் தரம் பிரித்து பெறப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் 20,000 சதுர மீட்டர் அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட கட்டடப் பரப்பு கொண்ட அல்லது தினமும் 40,000 லிட்டர் அல்லது அதற்கு மேல் நீர் நுகர்வு செய்யும் நிறுவனங்கள், அல்லது நாள் ஒன்றுக்கு 100 கிலோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திடக் கழிவுகளை உருவாக்கும் நிறுவனங்கள் பெருமளவு கழிவு உற்பத்தியாளர்கள் என சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதில் வணிக நிறுவனங்கள், குடியிருப்பு நலச் சங்கங்கள், ஹோட்டல்கள், மருத்துவமனைகள், கல்வி நிறுவனங்கள், தகவல் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள், திருமண மண்டபங்கள், வணிக வளாகங்கள், சந்தைகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் அடங்கும். இவ்வாறு பெருமளவில் கழிவுகளை உருவாக்கும் நிறுவனங்களுக்கு சென்னை மாநகராட்சி முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி உள்ளது.
அனைத்து மொத்தக் கழிவு உருவாக்குவோரும் சென்னை மாநகராட்சி இணையதளம் (www.chennaicorporation.gov.in) மற்றும் மத்திய Pollution Control Board (CPCB) இணையதளத்தில் (https://swm.cpcb.gov.in/register) கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும். 90% அமைப்புகள் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், மீதமுள்ளவர்கள் உடனடியாகப் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
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மக்கா குப்பைக்கு பச்சை தொட்டி, மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய உலர் குப்பைக்கு நீல தொட்டி, சுகாதாரக் கழிவுகளுக்கு சிவப்பு தொட்டி மற்றும் அபாயகரமான கழிவுகளுக்கு கருப்பு தொட்டி எனத் தனித்தனியாகப் குப்பைகளை பிரித்து வைக்க வேண்டும். தங்களது வளாகத்தில் உருவாகும் மக்கக் கூடிய ஈரக் கழிவுகளை உரமாக்குதல் அல்லது உயிரி எரிவாயு (Biogas) தயாரித்தல் மூலம் தங்களுக்குள்ளேயே மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும்.
கழிவு உருவாக்கம் மற்றும் மேலாண்மை தொடர்பான காலாண்டு விவரங்களை (மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை) இணையதளங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விதியை மீறுபவர்களுக்குக் குறைந்தபட்சம் ரூ. 5,000 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ. 25,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும். உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி விதிகளை மீறுவோர் மீது கடுமையான சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பதிவு தொடர்பான உதவிக்கு 1 முதல் 15 வரையிலான மண்டல அதிகாரிகள் மற்றும் சுவச் பாரத் தூதர்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம் என்றும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு மாநகராட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்க்கலாம் என்றும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில் கடந்த 40 நாட்களில் திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளைப் பின்பற்றாத 120 மொத்த கழிவு உருவாக்குவோர்களிடமிருந்து ரூ.6,60,000 அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.