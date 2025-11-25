ETV Bharat / state

வெந்த புண்ணில் வேலை பாய்ச்சும் பயோமெட்ரிக் முறை; தலைமைச் செயலக சங்கம் வேதனை!

பயோமெட்ரிக் முறையில் வருகை பதிவேடு என்ற உத்தரவு தலைமைச் செயலக அலுவலக நடைமுறைகளுக்கு முற்றிலும் விரோதமானது என்று தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலக சங்கத்தின் தலைவர் வெங்கடேசன் தெரிவித்துள்ளார்.

தலைமைச் செயலக சங்க தலைவர் வெங்கடேசன்
தலைமைச் செயலக சங்க தலைவர் வெங்கடேசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவேடு என்பது வெந்த புண்ணில் வேலைப் பாய்ச்சும் நடவடிக்கையாக அமைந்துள்ளதாக தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலக சங்கத்தினர் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலக சங்கத்தின் தலைவர் வெங்கடேசன், இணைச் செயலாளர் லெனின் ஆகியோர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில், "மனிதவள மேலாண்மைத் துறை நேற்று (நவ.24) முதல் அத்துறையில் பணியாற்றும் தலைமைச் செயலகப் பணியாளர்களுக்கு பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவேடு முறையினை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்றாற்போல, இந்த மாற்றங்கள் வரவேற்றக்கூடியது தான் என்றாலும், தலைமைச் செயலகத்தில் 1946 முதல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாடு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசின் கூடுதல் செயலாளர் முதல் பதிவேடு எழுத்தர் நிலையிலுள்ள பணியாளர்களை உறுப்பினர்களாக கொணடுள்ள தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகச் சங்க நிர்வாகிகளை, எந்தவொரு நிலையிலும் கலந்தாலோசித்து பயோமெட்ரிக் முறைக்கு செயல்வடிவம் கொடுக்கும் நடவடிக்கையினை மனிதவள மேலாண்மைத் துறை எடுக்கவில்லை.

சங்கத்தின் நிர்வாகிகளோடு கலந்தாலோசிக்கும்போது தான் நடைமுறை சிக்கல்களை அறிய முடியும் என்ற எண்ணம் சிறிதும் மனிதவள மேலாண்மைத் துறைக்கு இல்லை. தலைமைச் செயலகத்தின் அனைத்து நிர்வாகப் பணிகளும் நடைமுறைகளும் தலைமைச் செயலக அலுவலக நடைமுறை நூல் என்பதன் மூலமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

தலைமைச் செயலக அலுவலக நடைமுறை எண் 520-ன்படி, தலைமைச் செயலகத்தில் பணியாற்றும் பணியாளர்களில் பிரிவு அலுவலர் நிலை வரை மட்டுமே வருகைப் பதிவேட்டில் கையெழுத்திட வேண்டுமென்ற விதி உள்ளது. ஆனால் மனிதவள மேலாண்மைத் துறை தற்போது நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துள்ள பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவேட்டில், இந்திய ஆட்சிப் பணி அலுவலர்‌ நிலையில் அல்லாத அனைத்து நிலைப் பணியாளர்களும், கூடுதல் செயலாளர் முதல் பதிவேடு எழுத்தர் வரை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர்.

இது முற்றிலும் தலைமைச் செயலக அலுவலக நடைமுறைக்கு எதிரானதாகும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் மாலையில் பணி முடித்து 5.45 மணிக்கு அலுவலகத்தை விட்டுச் செல்லும் போதும் பயோமெட்ரிக் முறையில் பதிவிட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுவும் அலுவலக நடைமுறைகளுக்கு முற்றிலும் விரோதமானதாகும்.

இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது, பன்னெடுங்காலமாக தொழிலாளர்கள் போராடிப் பெற்ற உரிமைகளை ஒடுக்கும் விதமாக, ஒன்றிய அரசு தற்போது தொழிலாளர் விரோத சட்டங்களை வலுக்கட்டாயமாக நடைமுறைப்படுத்திய பின்புலத்தில், தமிழ்நாடு அரசும் மனிதவள மேலாண்மைத் துறையின் மூலமாக பணியாளர் விரோத போக்கினை நடைமுறைப்படுத்த எத்தனிக்கிறதோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது.

மேலும், தலைமைச் செயலகத்தில் மனிதவள மேலாண்மைத் துறையில் வெள்ளோட்டமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பயோமெட்ரிக் வருகைப் பதிவேடு முறை, விரைவில் தலைமைச் செயலகத்தின் அனைத்து துறைகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என தெரியவருகிறது. இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால், இந்திய ஆட்சிப் பணி அல்லாத நிலையில் கூடுதல் செயலாளர் முதல் சார்பு செயலாளர் வரையில் வருகைப் பதிவேட்டில் கையெழுத்திட வேண்டியதில்லை என்று தலைமைச் செயலக அலுவலக நடைமுறையானது தெரிவிக்கும்போது, அதற்கு எதிராக இந்த நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்தது ஜாக்டோ ஜியோ!

தலைமைச் செயலகப் பணியாளர்களைப் பொறுத்தவரையில், தொடர்ச்சியாக பணியாளர்கள் துறைகளுக்குப் பணியிட மாற்றம், மாவட்டப் பயிற்சிக்குச் செல்வோரின் எண்ணிக்கைக் குறைப்பு, பயிற்சிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதில் சுணக்கம் என்ற எண்ணற்ற தாக்குதல்களை எதிர்கொண்டு பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்த வேளையில், தற்போதைய மனிதவள மேலாண்மைத் துறையால் விதிகளுக்குப் புறம்பாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள பயோமெட்ரிக் வருகைப் பதிவேடு என்பது வெந்த புண்ணில் வேலைப் பாய்ச்சும் நடவடிக்கையாக அமைந்துள்ளதோடு, அரசுக்கு எதிரான மனப்போக்கினை மேலும் அதிகப்படுத்தியுள்ளது.

எனவே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இந்த விஷயத்தில் உடனடியாகத் தலையிட்டு, தலைமைச் செயலகப் பணியாளர்களுக்கும், அரசிற்குமான நல்லுறவை நிலைநாட்டும் வகையில், மனிதவள மேலாண்மைத் துறைக்கு உரிய ஆணைகளை வழங்கிட வேண்டும்” என்று அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவேடு
ஜாக்டோ ஜியோ
TN CHIEF SECRETARIAT ASSOCIATION
MK STALIN
BIOMETRIC ATTENDANCE ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஆதிக்க சங்கிலிகளை தகர்த்தெறிந்த இரும்பு மனிதன் பிடல் காஸ்ட்ரோ! ஒரு கலகக்காரனின் கதை!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.