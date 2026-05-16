ஆளுநரை சந்தித்த முதல்வரின் தனிச் செயலாளர் - இது தான் காரணமா?
Published : May 16, 2026 at 2:45 PM IST
சென்னை: அமைச்சர்களுக்கு இன்று வரை துறைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படாத நிலையில், தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளர் செந்தில் குமார் இன்று (மே 16) சந்தித்தார்.
தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் சி. ஜோசப் விஜய், கடந்த 10 ஆம் தேதி தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அப்போது அவருடன் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் வெற்றி பெற்ற செங்கோட்டையன், தியாகராய நகர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற என். ஆனந்த், வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற ஆதவ் அர்ஜுனா, திருப்பரங்குன்றத்தில் வெற்றி பெற்ற சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், எழும்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற ராஜ்மோகன், திருச்செங்கோடு தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அருண்ராஜ், மயிலாப்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற வெங்கடரமணன், காரைக்குடி தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற பிரபு, சிவகாசி தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற கீர்த்தனா ஆகிய 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்று கொண்டனர்.
ஆனால், இன்று வரை இவர்களுக்கான இலாக்காக்கள் ஒதுக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில் முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளர் செந்தில் குமார், தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை இன்று (மே 16) சந்தித்தார்.
இந்த சந்திப்பின் போது, அமைச்சர்களாக பதவி ஏற்றுள்ள ஒன்பது பேருக்கும், துறைகள் ஒதுக்கீடு தொடர்பாக கடிதம் வழங்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்துள்ளன. இதில், காங்கிரஸ் கட்சியினர் தவெக-வின் அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவார்கள் என கூறப்படுகிறது. அமைச்சரவையில் காங்கிரஸை சேர்ந்த 2 பேர் இடம் பெறுவார்கள் என அக் கட்சியின் எம்பி மாணிக்கம் தாகூரும் கூறியுள்ளார். ஆனால், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தவெக தரப்பில் வெளியாகவில்லை.
அதே போல், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக-வுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த சி.வி. சண்முகம் தரப்பு அதிமுக எம்எல்ஏ-க்களுக்கும் அமைச்சரவையில் இடம் வழங்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நிலையிலேயே முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளர் செந்தில்குமார், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்தித்துள்ளார். இது தமிழக அரசியல் களத்தில் முக்கிய நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது.