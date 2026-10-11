பெண் குழந்தைகள் மிக அழகான கவிதைகள் - முதல்வர் விஜய் உலக பெண் குழந்தைகள் தின வாழ்த்து
ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபை தீர்மானத்தின்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 11ஆம் தேதி சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 11, 2026 at 10:27 AM IST
சென்னை: பெண் குழந்தைகள் மிக அழகான கவிதைகள் என பெண் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் விஜய் தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “பெண் குழந்தைகளைக் கொண்டாடி, அவர்களின் உரிமைகளை நிலைநாட்டும் வகையில், ஐக்கிய நாடுகளின் குழந்தைகள் நிதியத்தால் (UNICEF), அக்டோபர் 11-ம் தேதி சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நாளில், பெண் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
பெண் குழந்தைகள் இப்பூவுலகின் மிக அழகான கவிதைகள்! அவர்களின் மழலைச் சிரிப்பு, குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சி! அவர்களின் துள்ளல், இயற்கையின் பேரழகு! ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கும்போது, அங்கே அன்பும், கருணையும், அளவிட முடியாத ஆளுமையும் சேர்ந்தே பிறக்கின்றன.
பெண் குழந்தைகளுக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்வு, தரமான கல்வி, பாதுகாப்பான சூழல், சம உரிமை, முழுமையான சுதந்திரம் ஆகியவற்றை உறுதிசெய்வது நமது கடமையும், பொறுப்புமாகும். பெண் குழந்தைகளின் கனவுகளுக்குச் சிறகளித்து, முன்னேற்றத்திற்குத் துணை நின்று, பாகுபாடற்ற சமத்துவமான சமுதாயத்தை உருவாக்க நாம் அனைவரும் உறுதியேற்போம்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபையில் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில், 2012ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 11ஆம் தேதி சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி இந்த ஆண்டிற்கான மையக்கருவாக ‘குழந்தை திருமணத்தை ஒழித்தல், பெண் குழந்தை உரிமைகளில் முதலீடு செய்தல்’ என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.