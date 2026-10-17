வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் மேற்கொள்ள மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு - நவம்பர் 12 அன்று எஸ்.எஸ்.ஆர் சிறப்பு முகாம்
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 4ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 17, 2026 at 11:02 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 12ஆம் தேதி முதல் வாக்களர் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அலுவலர் அர்ச்சனா பட்நாயக் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், “2027 ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியை தகுதியேற்படுத்தும் நாளாகக் கொண்டு புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தத்தினை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கீழ்க்காணும் அட்டவணையின்படி அறிவித்துள்ளது.
வாக்களர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம்
அதன்படி, வாக்குச்சாவடிகளை திருத்தியமைத்தல் மற்றும் மறுசீரமைக்கும் பணி நவம்பர் 2ஆம் தேதிக்குள் நிறைவடையவேண்டும். ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் நவம்பர் 12ஆம் தேது வெளியிடப்படும். தொடர்ந்து, ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் நவம்பர் 12ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். தொடர்ந்து, ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் மீதான தீர்வு டிசம்பர் 28ஆம் தேதிக்குள் வெளியிடப்படும். இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் 2027 ஜனவரி 4ஆம் தேதி வெளியிடப்படும்.
இதனைத் தொடர்ந்து, புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம், 2027-ன் போது ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் அளிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட நவம்பர் 12ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை உள்ள காலத்தில், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கப்படவோ அல்லது வாக்காளர் பட்டியலில் ஏற்கனவே இடம்பெற்றுள்ள பதிவுகளில் நீக்கம், திருத்தங்கள், இடமாற்றம் செய்ய விரும்பும் வாக்காளர்கள், தகுதியுள்ள குடிமக்கள் ஆகியோர் படிவங்கள் 6, 7 மற்றும் 8 ஆகியவற்றை பூர்த்தி செய்து கீழ்கண்டவாறு அளிக்கலாம்.
அதாவது, அலுவலக வேலை நாட்களில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரிடம், வாக்காளர் பதிவு அலுவலர், உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் அலுவலகங்களில் நிரப்பப்பட்ட படிவங்கள் அளிக்கலாம். சிறப்பு முகாம் நாட்களில் அந்தந்த வாக்குச்சாவடி அமைவிடங்களில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களிடம் அளிக்கலாம். அலுவலக வேலை நாட்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அமைவிடங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அலுவலர்களிடம் ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் காலத்தில் அளிக்கலாம்.
என்னென்ன ஆவணங்கள் செல்லுபடியாகும்?
இதனைத் தொடர்ந்து, பெயர் சேர்த்தலுக்கான விண்ணப்பத்துடன், வசிப்பிட முகவரி மற்றும் வயது ஆகியவற்றுக்கான சான்றுகள் சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டும். முகவரிச் சான்றாக கீழ்க்காணும் ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் நகலை அளிக்கலாம்.
அதன்படி, முகவரிக்கான நீர், மின்சாரம், எரிவாயு இணைப்பு ரசீது (குறைந்தது 1 வருடத்திற்காவது), ஆதார் அட்டை, தேசியமயமாக்கப்பட்ட, அட்டவணைப்படுத்தபட்ட வங்கி, அஞ்சல் அலுவலகத்தின் தற்போதைய கணக்கு புத்தகம், இந்திய கடவுச் சீட்டு, விவசாயி புத்தகம் உள்பட வருவாய்த் துறைகளின் நில உரிமைப் பதிவுகள், பதிவு செய்யப்பட்ட வாடகை குத்தகை பத்திரம் (குத்தகைதாரராக இருந்தால்) மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட விற்பனைப் பத்திரம் ஆகியவற்ற முகவரி சான்றாக வழங்கலாம்.
மேலும், வயது சான்றாக சுய சான்றொப்பமிட்ட கீழ்க்காணும் ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் நகலை அளிக்கலாம். அதன்படி, தகுதிவாய்ந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு, நகராட்சி அதிகாரி, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவாளர் வழங்கிய பிறப்பு சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, பான் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், சி.பி.எஸ்.இ., ஐ.சி.எஸ்.இ., மாநில கல்வி வாரியங்களால் வழங்கப்பட்ட 10ஆம் வகுப்பு அல்லது 12ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ்கள் (அதில் பிறந்த தேதி இருந்தால்) மற்றும் இந்திய கடவுச் சீட்டு ஆகியவற்றை https://voterportal.eci.gov.in என்ற இணையதள முகவரி மற்றும் “ECINET" கைபேசி செயலி ஆகியவற்றின் மூலம் ஆன்லைன் முறையில் விண்ணப்பிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
வெளிநாடு வாழ் இந்திய குடிமக்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்
தொடர்ந்து, 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி, ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி, ஜூலை ஒன்றாம் தேதி மற்றும் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி ஆகிய தேதிகளில் 18 வயது பூர்த்தியடைபவர்களும், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்களும், பெயர் சேர்க்க படிவம் 6ல் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், வெளிநாட்டில் வாழும் இந்தியக் குடிமக்களின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட, சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளர் பதிவு அலுவலரிடம் படிவம் 6A நேரில் அளிக்கப்படவேண்டும் அல்லது வாக்காளர் பதிவு அலுவலருக்கு தபாலிலும் படிவத்தை அனுப்பலாம்.
வாக்காளர் பதிவு அலுவலரிடம் படிவம் 6A நேரில் அளிக்கப்படும்போது அதனுடன் விண்ணப்பதாரரின் புகைப்படம், ஏனைய பிற விவரங்களுடன் நுழைவிசைவின் செயல்திறன் பற்றிய மேற்குறிப்பு அடங்கிய கடவுசீட்டின் தொடர்புடைய பக்கங்களின் ஒளிநகலையும் சேர்த்து அளிக்கவேண்டும். வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் மூல கடவுசீட்டினை ஒப்பிட்டுச் சரிபார்த்து உடனடியாக திரும்பக் கொடுத்துவிடுவார்.
படிவம் 6A தபாலில் அனுப்பப்படும்போது, கடவுசீட்டின் ஒளிநகல்கள் சுய சான்றொப்பமிட்டு இணைக்கப்பட வேண்டும். தொடர்ந்து, ஒரு வாக்காளர் தான் வசிக்கும் இருப்பிடத்தை ஒரு தொகுதியில் இருந்து வேறு தொகுதிக்கு மாற்றினாலோ அல்லது தற்போது வசிக்கும் தொகுதிக்குள்ளேயே இடம் பெயர்ந்தாலோ அல்லது வாக்காளரின் விவரங்களில் திருத்தம் செய்ய வேண்டியிருந்தாலோ அல்லது இடம் பெயர்தல், திருத்தம், வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டை தொலைந்து போதல் ஆகிய காரணங்களுக்காக மாற்று புகைப்பட அடையாள அட்டை பெற வேண்டியிருந்தாலோ படிவம் 8-ல் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும், பல்வேறு வகையான படிவங்கள் உள்ளன. அதில், படிவம் 6 புதிய வாக்காளர்களுக்கான விண்ணப்பப் படிவம், படிவம் 6A வெளிநாடு வாழ் வாக்காளர் ஒருவர் பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கான விண்ணப்பம், படிவம் 7 நபரின் பெயரை சேர்க்க ஆட்சேபணைக்கான வாக்காளர் விண்ணப்பப் படிவம், வாக்காளர் பட்டியலில் ஏற்கெனவே உள்ள பெயரை நீக்கக் கோருவதற்கான விண்ணப்பம், படிவம் 8 குடியிருப்பை ஒரு தொகுதியிலிருந்து வேறு தொகுதிக்கு மாற்றினாலோ அல்லது தற்போது வசிக்கும் தொகுதிக்குள்ளேயே மாற்றினாலோ, நடப்பு வாக்காளர் பட்டியலிலுள்ள பதிவுகளை திருத்தம் செய்வதற்கான அல்லது மாற்று வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டை பெறுவதற்கான அல்லது மாற்றுத் திறனாளிகளை குறிப்பதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஒரு வாக்குச்சாவடியில் 1,200-க்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் இருக்கக்கூடாது
இதனைத் தொடர்ந்து, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு, சிறப்புச் சுருக்கத் திருத்தத்தின் (SSR) கால அட்டவணை, தொடர்புடைய சட்டப்பூர்வ விதிமுறைகள், பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் மற்றும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தால் அண்மையில் வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள் குறித்து விளக்கப்படும்.
மேலும், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளை எளிதாக்கும் வகையில், தேவையான இடங்களில் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்கும் வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்களை (BLA) நியமிக்குமாறு அரசியல் கட்சிகள் ஊக்குவிக்கப்படும். சிறப்புச் சுருக்கத் திருத்தத்தின் ஒரு பகுதியாக, தற்போதுள்ள வாக்குச்சாவடி அமைவிடங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய வாக்காளர் பட்டியலின் பகுதிகள் குறித்து 100 சதவீத நேரடி கள ஆய்வு செய்யப்பட்ட பின்னர், வாக்குச்சாவடிகளை திருத்தியமைத்தல் மற்றும் மறுசீரமைத்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
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இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் முன் அனுமதியின்றி, எந்தவொரு வாக்குச்சாவடியிலும் 1,200-க்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் இருக்கக்கூடாது என்பதையும் வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். வாக்காளர்கள் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் இயன்றவரை சமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதையும் வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
வாக்குச்சாவடிப் பகுதிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று குறுக்கிடாத வகையில் தெளிவாக வரையறுக்கப்படுவதுடன், வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குச்சாவடியைச் சென்றடைய இரண்டு கிலோமீட்டருக்கு மேல் பயணம் செய்ய வேண்டிய சூழலோ அல்லது இயற்கை தடைகளைக் கடக்க வேண்டிய நிலையோ ஏற்படாமல் இருப்பதையும் உறுதி செய்ய உரிய கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
தகுதியுள்ள குடிமக்கள் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று, தேர்தல் அதிகாரிகளுக்குத் தங்களது ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.